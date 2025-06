Die Klub-Weltmeisterschaft steht an. ran hat den gesamten Spielplan im Überblick.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft erstrahlt 2025 in einem neuen Gewand! Zum ersten Mal haben gleich 32 Mannschaften die Chance, sich den Titel zu sichern. Aus Deutschland sind sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund mit dabei. Alle Spiele des FC Bayern bei der Klub-WM und des BVB werden dabei LIVE in Sat.1, im Livestream auf Joyn und auf ran.de übertragen. Klub-WM live: Ausgwählte Spiele im kostenlosen Joyn-Livestream Das Turnier findet vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 statt. Die 32 Teilnehmer sind dabei auf acht Gruppen aufgeteilt. Anschließend geht es in die Achtelfinals, in die alle Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen kommen. Über die Viertel- und Halbfinals wird anschließend entschieden, welche beiden Klubs am 13. Juli im Finale um den Titel kämpfen. Der gesamte Spielplan der Klub-WM 2025 im Überblick.

Spielplan Bayern München Der FC Bayern München tritt bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 in den USA in der Gruppenphase der Gruppe C an. Die Münchener treffen auf folgende Gegner:

Auckland City FC (Neuseeland)

15. Juni 2025, 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MESZ) in Cincinnati, Ohio

CA Boca Juniors (Argentinien)

20. Juni 2025, 21:00 Uhr Ortszeit (03:00 Uhr MESZ am 21. Juni) in Miami, Florida

SL Benfica (Portugal)

24. Juni 2025, 15:00 Uhr Ortszeit (21:00 Uhr MESZ) in Charlotte, North Carolina

Klub-WM 18:00 Bayern München Bayern 10:0 10 6 0 0 Beendet Auckland City Auckland City FC 03:00 Bayern München Bayern 2:1 2 1 1 0 Beendet Boca Juniors Boca Juniors 21:00 SL Benfica SL Benfica -:- 0 0 Bayern Bayern München

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale, das im K.o.-System fortgesetzt wird. Das Finale findet am 13. Juli 2025 im MetLife Stadium in New Jersey statt

Spielplan Borussia Dortmund Borussia Dortmund tritt bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 in den USA in der Gruppenphase der Gruppe F an. Die Gegner des BVB sind:

Fluminense (Brasilien) 17. Juni 2025, 18:00 Uhr MESZ MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey Anstoß: 12:00 Uhr Ortszeit

Mamelodi Sundowns (Südafrika) 21. Juni 2025, 18:00 Uhr MESZ TQL Stadium, Cincinnati, Ohio Anstoß: 12:00 Uhr Ortszeit

Ulsan Hyundai (Südkorea) 25. Juni 2025, 21:00 Uhr MESZ TQL Stadium, Cincinnati, Ohio Anstoß: 15:00 Uhr Ortszeit

Klub-WM 18:00 Fluminense RJ Fluminense 0:0 0 0 0 0 Beendet Dortmund Borussia Dortmund 18:00 Mamelodi Sundowns Sundowns 3:4 3 1 4 3 Beendet Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Borussia Dortmund Dortmund -:- 0 0 Ulsan HD FC Ulsan HD FC

3. Spieltag Gruppenphase Gespielt wird vom 23. bis 27. Juni (MEZ). Am ersten Spieltag stehen die nächsten Partien an. Bayern München vs. Benfica Lissabon – Heute um 21:00 Uhr MESZ in Charlotte! Nach einem fulminanten Auftakt (10:0 gegen Auckland City und 2:1 gegen Boca Juniors) trifft Bayern als ungeschlagener Gruppenführer auf den ebenfalls starken Benfica (6:0 vs. Auckland, 2:2 gegen Boca) – ein richtungsweisendes Spiel um Platz 1 Historisch eindeutig dominiert: In 13 direkten Duellen blieb Bayern unbesiegt – 10 Siege, 3 Remis, keine Niederlage. Trainer Vincent Kompany plant wieder mit einem vollbesetzten Kader und setzt auf Manuel Neuer, um das letzte Gruppenspiel souverän zu gestalten. Bei Benfica stehen erfahrene Kräfte wie Nicolás Otamendi, Ángel Di María und Torjäger Vangelis Pavlidis bereit – sie können mit einem Sieg Platz 1 erobern

Klub-WM 21:00 Seattle Sounders Seattle SFC 0:2 Beendet Paris SG Paris Saint-Germain 21:00 Atlético Madrid Atlético 1:0 Beendet Botafogo Botafogo - RJ 03:00 Inter Miami CF Inter Miami 2:2 Beendet Palmeiras Palmeiras 03:00 FC Porto FC Porto 4:4 Beendet Al Ahly SC Al Ahly SC 21:00 SL Benfica SL Benfica -:- Bayern Bayern München 21:00 Auckland City FC Auckland City -:- Boca Juniors Boca Juniors 03:00 Los Angeles FC Los Angeles -:- Flamengo Flamengo RJ 03:00 Espérance de Tunis Espérance -:- Chelsea Chelsea FC 21:00 Mamelodi Sundowns Sundowns -:- Fluminense Fluminense RJ 21:00 Borussia Dortmund Dortmund -:- Ulsan HD FC Ulsan HD FC 03:00 Inter Mailand Inter -:- River Plate River Plate 03:00 Urawa Red Diamonds Red Diamonds -:- CF Monterrey CF Monterrey 21:00 Juventus Turin Juventus -:- Man City Manchester City 21:00 Wydad AC Wydad AC -:- Al Ain FC Al Ain FC 03:00 RB Salzburg RB Salzburg -:- Real Madrid Real Madrid 03:00 Al Hilal Al Hilal -:- Pachuca CF Pachuca

Gruppe A Spielplan, Spielorte, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe A - FIFA Klub WM 2025 Mannschaften der Gruppe A: Inter Miami (USA): Als Gastgeber und mit Weltstar Lionel Messi an Bord ist das Team ein heißer Anwärter auf den Gruppensieg.

Palmeiras (Brasilien): Der Copa-Libertadores-Sieger gilt als Favorit der Gruppe. Mit dem aufstrebenden Talent Estêvão und einer dynamischen Spielweise sind sie ein ernstzunehmender Gegner.

FC Porto (Portugal): Mit einer ausgewogenen Mannschaft und den Torschützen Samu Aghehowa und Rodrigo Mora streben sie nach einem erfolgreichen Turnierverlauf.

Al Ahly SC (Ägypten): Der Rekordmeister Afrikas ist erfahren und wird von Trainer José Riveiro geführt. Mit Schlüsselspieler Emam Ashour wollen sie die Gruppe aufmischen Spielorte / Stadien:

Die Spiele der Gruppe A der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 werden in den USA in folgenden Stadien ausgetragen Hard Rock Stadium in Miami, Florida

MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey

Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia

Gruppe B Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe B - FIFA Klub WM 2025 Teams in Gruppe B Paris Saint Germain (Frankreich): Nach dem Gewinn des Triples mit der UEFA Champions League 2024/25 gilt PSG als Favorit der Gruppe. Spieler wie Ousmane Dembélé und Gianluigi Donnarumma verstärken das Team.

Atlético Madrid (Spanien): Mit Julian Álvarez und Jan Oblak an Bord strebt Atlético Madrid an, seine starke Form in internationale Erfolge umzusetzen.

Botafogo (Brasilien): Als Gewinner der Copa Libertadores 2024 möchte Botafogo seine globale Ambition unter Beweis stellen, obwohl sie als Außenseiter gelten.

Seattle Sounders (USA): Die MLS-Meister von 2022 setzen auf Heimvorteil und Spieler wie Albert Rusnák und Nouhou Tolo, um in der Gruppe zu bestehen. Spielorte und Stadien: Die Spiele der Gruppe B der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 werden in den USA in folgenden Stadien ausgetragen Rose Bowl Stadium in Pasadena, Kalifornien – mit einer Kapazität von 88.500 Sitzplätzen

Lumen Field in Seattle, Washington – mit einer Kapazität von 69.000 Sitzplätzen

Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia – mit einer Kapazität von 75.000 Sitzplätzen

Gruppe C Spielplan, Spielorte, Stadien Ergebnisse und Tabelle der Gruppe C - Klub WM 2025 Teams der Gruppe C: FC Bayern München (Deutschland): Der deutsche Rekordmeister tritt mit einer starken Mannschaft an, darunter Spieler wie Leroy Sané und Joshua Kimmich.

Auckland City FC (Neuseeland): Der Ozeanien-Meister ist für seine Erfahrung und Teamgeist bekannt.

Boca Juniors (Argentinien): Der argentinische Traditionsclub bringt Leidenschaft und Kampfgeist auf das Spielfeld.

Benfica Lissabon (Portugal): Mit einer talentierten Mannschaft und einer starken Vereinsgeschichte ist Benfica ein ernstzunehmender Gegner Spielorte und Stadien der Gruppe C: TQL Stadium – Cincinnati, Ohio - Kapazität: 26.000 Plätze

Hard Rock Stadium – Miami Gardens, Florida - Kapazität: 65.000 Plätze

Inter&Co Stadium – Orlando, Florida - Kapazität: 25.000 Plätze

Gruppe D Spielplan, Spielorte, Stadien, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe D - Klub WM 2025 Team & Mannschaften der Gruppe D: Chelsea FC (England): Der englische Meister tritt mit einer starken Mannschaft an, darunter Spieler wie Enzo Fernández und Mykhailo Mudryk.

Club León (Mexiko): Der mexikanische Meister bringt Erfahrung und Teamgeist auf das Spielfeld.

CR Flamengo (Brasilien): Der brasilianische Traditionsclub ist für seine leidenschaftlichen Fans und seine starke Offensive bekannt.

Espérance Sportive de Tunis (Tunesien): Der tunesische Rekordmeister strebt an, seine beeindruckende Vereinsgeschichte fortzusetzen. Spielorte und Stadien der Gruppe D: Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia – Kapazität: 71.000 Sitzplätzen

Lincoln Financial Field in Philadelphia, Pennsylvania – Kapazität: 69.796 Sitzplätzen

GEODIS Park in Nashville, Tennessee – Kapazität: 30.000 Sitzplätzen.

Gruppe E Spielplan, Spielorte, Stadien, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe E - Klub WM 2025 Teams & Mannschaften der Gruppe E: River Plate (Argentinien): Der argentinische Traditionsclub ist für seine leidenschaftlichen Fans und seine starke Offensive bekannt

Urawa Red Diamonds (Japan): Der japanische Meister bringt Erfahrung und Teamgeist auf das Spielfeld.

CF Monterrey (Mexiko): Der mexikanische Club ist für seine taktische Disziplin und seine starke Abwehr bekannt.

Inter Mailand (Italien): Der italienische Spitzenclub tritt mit einer talentierten Mannschaft an, darunter Spieler wie Lautaro Martínez und Nicolò Barella. Spielorte uns Stadien der Gruppe E: Lumen Field in Seattle, Washington – Kapazität: 67.000 Sitzplätzen.

Rose Bowl Stadium in Pasadena, Kalifornien – Kapazität: 92.542 Sitzplätzen.

Gruppe F Klub-WM 2025: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe F Mannschaften der Gruppe F: Fluminense (Brasilien): Der brasilianische Klub ist für seine leidenschaftlichen Fans und seine starke Offensive bekannt.

Borussia Dortmund (Deutschland): Der deutsche Bundesligist tritt mit einer ambitionierten Mannschaft an, darunter Spieler wie Giovanni Reyna und Serhou Guirassy

Ulsan Hyundai (Südkorea): Der südkoreanische Meister bringt Erfahrung und Teamgeist auf das Spielfeld.

Mamelodi Sundowns (Südafrika): Der südafrikanische Klub ist für seine dominierende Spielweise in der südafrikanischen Liga bekannt. Spielorte und Stadien der Gruppe F: MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey – Kapazität: 82.500 Sitzplätzen.

Inter&Co Stadium in Orlando, Florida – Kapazität: 25.000 Sitzplätzen.

TQL Stadium in Cincinnati, Ohio – Kapazität: 26.000 Sitzplätzen.

Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida – Kapazität: 65.000 Sitzplätzen.

Gruppe G Spielplan, Spielorte, Stadien, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe G - Klub WM 2025 Teams der Gruppe G: Manchester City (England): Der englische Meister tritt mit einer starken Mannschaft an, darunter Spieler wie Erling Haaland und Gündogan.

Wydad AC (Marokko): Der marokkanische Rekordmeister ist für seine leidenschaftlichen Fans und seine starke Defensive bekannt.

Al Ain FC (Vereinigte Arabische Emirate): Der VAE-Meister bringt Erfahrung und Teamgeist auf das Spielfeld.

Juventus FC (Italien): Der italienische Spitzenclub tritt mit einer talentierten Mannschaft an, darunter Spieler wie Dusan Vlahovic und dem Ex Schalker Weston McKennie Spielorte und Stadien der Gruppe G: Lincoln Financial Field in Philadelphia, Pennsylvania – Kapazität: 69.796 Sitzplätzen.

Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia – Kapazität: 71.000 Sitzplätzen.

Camping World Stadium in Orlando, Florida – Kapazität: 60.219 Sitzplätzen.

Gruppe H Spielplan, Spielorte, Stadien, Ergebnisse und Tabelle der Gruppe H - Klub WM 2025 Mannschaften Gruppe H: Real Madrid (Spanien): Der spanische Rekordmeister tritt mit einer starken Mannschaft an, darunter Spieler wie Jude Bellingham und Trent Alexander-Arnold.

Al Hilal (Saudi-Arabien): Der saudische Klub ist für seine leidenschaftlichen Fans und seine starke Defensive bekannt.

CF Pachuca (Mexiko): Der mexikanische Club bringt Erfahrung und Teamgeist auf das Spielfeld.

FC Salzburg (Österreich): Der österreichische Meister ist für seine talentierten Nachwuchsspieler und seine offensive Spielweise bekannt. Spielorte und Stadien Gruppe H: Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida – Kapazität: 65.000 Sitzplätzen.

TQL Stadium in Cincinnati, Ohio – Kapazität: 26.000 Sitzplätzen.

Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina – Kapazität: 74.867 Sitzplätzen.

Audi Field in Washington, D.C. – Kapazität: 20.000 Sitzplätzen.

Lincoln Financial Field in Philadelphia, Pennsylvania – Kapazität: 69.796 Sitzplätzen.

GEODIS Park in Nashville, Tennessee – Kapazität: 30.000 Sitzplätzen.

Achtelfinale Klub-WM 2025: Spielplan und Ergebnisse der Achtelfinalspiele

Klub-WM 18:00 Palmeiras Palmeiras -:- Botafogo Botafogo - RJ 22:00 Sieger Gruppe C Sieger Gr. C -:- Zweiter Gr. D Zweiter Gruppe D 18:00 Paris Saint-Germain Paris SG -:- Inter Miami Inter Miami CF 22:00 Flamengo RJ Flamengo -:- Zweiter Gr. C Zweiter Gruppe C 21:00 Sieger Gruppe E Sieger Gr. E -:- Zweiter Gr. F Zweiter Gruppe F 03:00 Sieger Gruppe G Sieger Gr. G -:- Zweiter Gr. H Zweiter Gruppe H 21:00 Sieger Gruppe H Sieger Gr. H -:- Zweiter Gr. G Zweiter Gruppe G 03:00 Sieger Gruppe F Sieger Gr. F -:- Zweiter Gr. E Zweiter Gruppe E

Viertelfinale Klub-WM 2025: Spielplan und Ergebnisse der Viertelfinalspiele

Halbfinale Klub-WM 2025: Spielplan und Ergebnisse der Halbfinalspiele