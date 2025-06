FIFA Klub-WM 2025: Wann spielt der FC Bayern? Termine, Gegner, TV-Übertragung und Livestream

Mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund nehmen auch zwei deutsche Vertreter in diesem Jahr am Wettbewerb teil.

In der bisherigen Version des Turniers spielten sieben Teams von den sieben Kontinenten. Durch die Modus-Revolution mit deutlich mehr Teilnehmern finden entsprechend auch viel mehr Spiele statt. Damit haben die teilnehmenden Mannschaften die Chance auf deutlich höhere Einnahmen, auch wenn die neue Klub-WM nur noch alle vier Jahre stattfindet. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von ca. 115 Millionen Euro .

Für 32 Teams aus der gesamten Welt steht im Sommer 2025 das neue Format der Klub-Weltmeisterschaft in den USA an. Der Wettbewerb findet vom 14. Juni bis 13. Juli statt.

Die FIFA Klub-WM 2025 in den USA ist gestartet. ran zeigt, auf welche Gruppengegner der FC Bayern München trifft, wann die Partien stattfinden, welche Achtelfinalgegner möglich sind und wo die Spiele übertragen werden.

Das Wichtigste in Kürze

Klub-WM 2025: Wer sind die Gruppengegner des FC Bayern?

Der FC Bayern tritt bei der Klub-WM 2025 in Gruppe C an.

Die Teams der Gruppe C in der Übersicht:

FC Bayern München

Auckland City FC

Boca Juniors

Benfica Lissabon