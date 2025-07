Titelfavorit Manchester City ist bei der Klub-WM sensationell im Achtelfinale an Al-Hilal aus Saudi-Arabien gescheitert.

Das rächte sich, als Al-Hilal mit den ersten beiden Gelegenheiten das Spiel drehte. Haaland rettete die Engländer immerhin in die Verlängerung, doch dort hatten sie nach dem neuerlichen Rückstand keine Antwort mehr.

Nach der frühen Führung schien das Spiel den erwarteten Verlauf zu nehmen. ManCity mit Ilkay Gündogan in der Startelf dominierte das Spiel, vergab aber Chance um Chance und verpasste es, den zweiten Treffer nachzulegen.

Zudem waren Kalidou Koulibaly (95.), Leonardo (46.) und Malcolm (52.) erfolgreich. ManCity war durch Bernardo Silva (9.) in Führung gegangen, Erling Haaland (55.) und Phil Foden (104.) glichen jeweils aus.

In der Verlängerung gelang Marcos Leonardo (113.) mit seinem zweiten Tor des Abends die Entscheidung für Al-Hilal, bei dem der frühere Inter-Coach Simone Inzaghi auf der Trainerbank sitzt.

Titelanwärter PSG, für den Messi von 2021 bis 2023 gespielt hatte, trifft im Viertelfinale am Samstag erneut in Atlanta auf den FC Bayern München ( ab 21:15 Uhr live auf Sat.1, ran.de und im Livestream auf Joyn ).

Zudem sind Lionel Messi und Inter Miami im Achtelfinale der Klub-WM am deutlich überlegenen Champions-League -Sieger Paris Saint-Germain gescheitert.

Der Außenseiter um Kapitän Thiago Silva startete besser in die Partie. Inter dominierte in der Folge zwar das Spielgeschehen, im letzten Drittel fehlte es aber an Genauigkeit.

Auch überraschend war zuvor der Erfolg von Fluminense gegen Inter gewesen. Die Brasilianer, die in der Gruppe von Borussia Dortmund Zweiter geworden waren, jubelten über Treffer von German Cano (3.) und Hercules (90.+3), die zu Beginn des Spiels und kurz vor Schluss erfolgreich waren.

Chelsea legte vor und bezwang im Achtelfinale den Bayern -Schreck Benfica Lissabon mit 4:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung und bekommt es in der nächsten Runde nun mit dem brasilianischen Fußball-Rekordmeister SE Palmeiras zu tun. Dieser hatte zuvor Botafogo FR aus Rio de Janeiro mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung geschlagen.

Der Einzug ins Viertelfinale im klimatisierten Stadion in Atlanta bringt den Münchnern eine Prämie von 13,125 Millionen Dollar.

In einem packenden und hitzigen Duell mit dem Tabellenführer der brasilianischen Liga erwischten die Bayern durch ein Eigentor von Pulgar (6.) und den ersten Treffer von Kane (9.) einen Start nach Maß. Leon Goretzka (41.) konterte danach den Anschlusstreffer von Gerson (33.), erneut Kane (73.) den von Jorginho verwandelten Handelfmeter (54.).

Der FC Bayern München zieht nach einem 4:2 gegen Flamengo Rio de Janeiro im Achtelfinale der FIFA Klub-WM 2025 in die nächste K.o.-Runde ein. Der deutsche Rekordmeister setzte sich bei tropischen Bedingungen in Miami mit einem 4:2 (3:1) gegen Flamengo Rio de Janeiro durch.

Klub-WM: Chelsea-Trainer kritisiert Turnier, Palmeiras gewinnt Brasilien-Duell

Die fast zweistündige Pause wegen eines Unwetters brachte Chelsea-Trainer Enzo Maresca in Rage. "Sie haben hier schon sechs Spiele unterbrochen. Ich finde das lächerlich. Das ist kein Fußball", schimpfte der Italiener: "Ich kann verstehen, dass man den Spielbetrieb aus Sicherheitsgründen unterbrechen muss. Aber wenn sieben oder acht Spiele unterbrochen werden, ist das wahrscheinlich nicht der richtige Ort für diesen Wettbewerb."

In Charlotte schoss Reece James (64.) die Londoner in Führung. Der Kapitän verwandelte einen Freistoß direkt, Benfica-Torhüter Anatoli Trubin hatte offenbar mit einer Hereingabe gerechnet und sah bei dem Schuss ins kurze Eck unglücklich aus. Anschließend zog ein Unwetter auf, in der 86. Minute wurde das Spiel unterbrochen. Die Spieler mussten vom Feld, über die Stadionboxen wurden die Zuschauer aufgefordert, ihre Plätze zu verlassen.

Nach der Unterbrechung brachte der argentinische Weltmeister Angel di Maria (90.+5) Benfica mit einem verwandelten Handelfmeter in die Verlängerung. In dieser schwächte Gianluca Prestianni Lissabon entscheidend, als er die Gelb-Rote Karte sah (92.). In Überzahl schossen Christopher Nkunku (108.), Pedro Neto (115.) und Kiernan Dewsbury-Hall (117.) die Londoner in die nächste Runde.

Außerdem hat der brasilianische Rekordmeister SE Palmeiras ein Ticket für das Viertelfinale der Klub-WM gelöst. Das Team aus Sao Paulo gewann am Samstag das brasilianische Achtelfinal-Duell mit Botafogo FR aus Rio de Janeiro mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Der Ex-Leverkusener Paulinho (100.) traf entscheidend. Gegner in der Runde der letzten acht wird nun Benfica Lissabon oder der FC Chelsea, die am späteren Abend noch aufeinandertreffen.

Beide Teams boten sich einen großen Kampf, deutlich gefährlicher war in der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung aber Palmeiras. Paulinho, der von 2018 bis 2022 in Leverkusen unter Vertrag stand, traf nach einer starken Bewegung im Strafraum zum völlig verdienten Sieg.