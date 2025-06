Wie das saudi-arabische Medium "Arriyadiyah" berichtet, landete Präsident Fahad bin Nafel am Montag in Paris, um fünf spektakuläre Verpflichtungen für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 unter Dach und Fach zu bringen.

Der mehrfache saudische Meister Al-Hilal will vor der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im Sommer offenbar personell gehörig aufrüsten.

Inzaghi, Trainer von Inter Mailand, steht nach der 0:5-Niederlage im Champions-League-Finale gegen Paris Saint Germain vor einer Entscheidung: Nimmt er das Angebot von über 50 Millionen Euro Jahresgehalt in Riad an, wo er Jorge Jesus ersetzen soll, nachdem Xavi Hernandez abgesagt hatte?

Al-Hilal will die bis 10. Juni offene FIFA-Transferperiode nutzen, um sich für die Klub-WM, die für den Klub am 18. Juni mit dem Spiel gegen Real Madrid beginnt, zu rüsten.

Klub-WM: Al-Hilal will wohl mehrere 100 Millionen ausgeben

Nico Gonzalez Ablösesumme: 25 Millionen Euro Aufnehmender Verein: Juventus Turin (war in der Saison 2024/25 schon ausgeliehen) Abgebender Verein: AC Florenz

Yan Couto Ablösesumme: 25 Millionen Euro Aufnehmender Verein: Borussia Dortmund (war in der Saison 2024/25 schon ausgeliehen) Abgebender Verein: Manchester City

Kevin Danso Ablösesumme: 25 Millionen Euro Aufnehmender Verein: Tottenham Hotspur (war in der Saison 2024/25 schon ausgeliehen) Abgebender Verein: RC Lens

Dario Essugo Ablösesumme: 22,27 Millionen Euro Aufnehmender Verein: FC Chelsea Abgebender Verein: Sporting Lissabon (war in der Saison 2024/25 an UD Las Palmas verliehen)

Arthur Vermeeren Ablösesumme: 20 Millionen Euro Aufnehmender Verein: RB Leipzig (war in der Saison 2024/25 schon ausgeliehen) Abgebender Verein: Atletico Madrid

Michael Kayode Ablösesumme: 17,5 Millionen Euro Aufnehmender Verein: FC Brentford (war in der Saison 2024/25 schon ausgeliehen) Abgebender Verein: AC Florenz

Die teuersten Transfers im Sommer 2025 Europas Topklubs bereiten sich mit erneut millionenschweren Investitionen in neues Personal auf die Saison 2025/26 vor. ran zeigt die bislang teuersten Deals im Transfer-Sommer 2025. (Quelle: transfermarkt.de/Stand: 1. Juni 2025)

Für die Abwehr ist Theo Hernandez im Gespräch, während Bruno Fernandes ein Dreijahresvertrag über 200 Millionen Euro winkt, zusätzliche 100 Millionen Euro Ablöse soll Manchester United bekommen. Den Angriff sollen Victor Osimhen, ausgeliehen von Neapel an Galatasaray, mit einer Ablöse von über 120 Millionen Euro, sowie Cristiano Ronaldo verstärken.

Ronaldo, derzeit bei Al-Nassr, soll laut "Sky" für ein Gesamtgehalt von 400 Millionen Euro zu Al Hilal wechseln, da sein Vertrag ausläuft und er die Klub-WM spielen will.

Wie Transferinsider Fabrizio Romano jedoch am Dienstag berichtete, habe sich Fernandes bereits gegen einen Transfer in die Wüste entschieden. Der Mittelfeldstar wolle weiter auf höchstem europäischen Niveau spielen. Ein Wunschspieler würde Al-Hilal demnach also bereits wegbrechen.