Wir bewerten die acht verbliebenen Teams in unserem ran Power Ranking.

Das Achtelfinale der Klub-WM ist vorbei, das Viertelfinale steht an!

Nur noch acht Teams kämpfen um den Titel bei der FIFA Klub-WM 2025. Wir stellen Euch die Kräfteverhältnisse in einem Power Ranking vor.

Das Viertelfinale ist bereits ein großer Erfolg! In der Gruppe setzten sich die Brasilianer knapp gegen Inter Miami, Al-Ahly und den FC Porto durch. Im brasilianischen Achtelfinalduell gegen Botafogo reichte ein Paulinho-Tor in der Verlängerung zum Weiterkommen.

Die nächsten Teams sind fast auf Augenhöhe. Doch wir packen den BVB trotz der positiven Ergebnisse auf Rang sieben. Der Grund: die fehlende Konstanz. Gegen Ulsan und Monterrey wurde knapp gewonnen. Wenige Glanzmomente und ein guter Torwart mit Gregor Kobel reichten.

Gegen Mamelodi und Fluminense wusste man auch nicht immer zu überzeugen. Trainer Niko Kovac spricht bereits davon, "überzuperformen". Eine Einschätzung - angesichts der Gruppengegner - bei der wir nicht mitgehen können.

Das Duell gegen Real Madrid wird schwer (live am Samstag ab 21:15 auf Joyn und in SAT.1). Es muss eine Leistungssteigerung her. Auch wenn man bisher kein Spiel verloren hat.