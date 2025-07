Jota-Tod überschattet auch Bayern-Spiel: "Sehr schwer"

Der Tod von Liverpool-Stürmer Diogo Jota überschattet auch die Viertelfinal-Partien des FC Bayern bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain. Die Situation sei "sehr schwer für alle", sagte PSG-Trainer Luis Enrique vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1), "vor allem für seine portugiesischen Mitspieler".

In den beiden Kadern stehen sechs Profis, die zusammen mit Jota bei der portugiesischen Nationalmannschaft gespielt haben. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes und Goncalo Ramos bei Paris, João Palhinha und Raphael Guerreiro bei den Bayern.

"Gerade, wenn man Mitspieler von ihm war, geht das nicht spurlos an einem vorbei. Das ist auch total verständlich", sagte Joshua Kimmich. Beim Viertelfinale zwischen Al-Hilal und Fluminense waren am Freitag Ruben Neves und João Cancelo während der Schweigeminute für ihren jahrelangen Mitspieler in Tränen ausgebrochen. Auch Palhinha und Guerreiro, sagte Kimmich, sei die Trauer um ihren Teamkollegen anzumerken.

Diogo Jota war am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Spanien im Alter von 28 Jahren ums Leben gekommen. Bei dem Unglück starb auch sein Bruder André Silva (25). Dies sei "ohne Zweifel die schlimmste Nachricht, die man bekommen kann", sagte Enrique: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ihrer Familie gehen muss."