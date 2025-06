Klub-WM: Alonso bleibt optimistisch - und hofft auf Mbappé

Trainer Xabi Alonso vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid hofft bei der laufenden Klub-WM in den USA in einem möglichen Achtelfinale auf die Rückkehr von Superstar Kylian Mbappé.

"Ich habe mit ihm gesprochen, und er ist noch nicht wieder bei 100 Prozent", sagte Alonso vor dem letzten und entscheidenden Gruppenspiel gegen RB Salzburg in der Nacht auf Freitag um 03.00 Uhr deutscher Zeit (DAZN) - doch der Spanier setzt darauf, Mbappé "in der nächsten Runde wieder dabei zu haben." Der Stürmer war in den ersten beiden Partien gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien (1:1) und Pachuca aus Mexiko (3:1) wegen einer Magen-Darm-Erkrankung ausgefallen und wird auch gegen Salzburg fehlen.

Inzwischen ist Mbappé zwar ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, doch Alonso will kein Risiko eingehen. Wegen seiner Erkrankung hatte sich Mbappé vor einer Woche gar im Krankenhaus behandeln lassen müssen, seither trainierte er individuell. "Ich habe mich gefreut, ihn wieder auf dem Platz zu sehen, aber er ist noch nicht vollständig genesen", sagte Alonso.

Um Mbappé bei der Klub-WM noch Einsätze zu ermöglichen, muss sich Real gegen Salzburg allerdings zunächst für das Achtelfinale qualifizieren. Beide Teams stehen nach zwei Spielen bei vier Punkten, eine Niederlage könnte für die Königlichen das vorzeitige Aus bedeuten.

Alonso räumte ein, dass "noch viele Herausforderungen zu bewältigen" seien, einen Stil mit einer Mannschaft aufzubauen, der seinen Vorstellungen entspricht, brauche Zeit. Doch der von Leverkusen gekommene Coach setzt auf den Rückwind des jüngsten Erfolgserlebnisses: "Der Sieg gegen Pachuca stärkt uns, sowohl fußballerisch als auch moralisch."