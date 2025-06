Klub-WM: BVB nimmt Leih-Profi wohl mit in die USA

Der Vertrag von Carney Chukwuemeka endet offiziell am 30. Juni. Der BVB hat sich nun wohl dennoch festgelegt, den Leihspieler mit zur Klub-WM zu nehmen.

Der BVB wird Teil der neuen Klub-WM (kostenlos in SAT.1 und auf Joyn) sein, die am 14.Juni in den USA startet. Dabei soll auch Carney Chukwuemeka mit von der Partie sein. Der "Bild" zufolge will die Borussia den 21-Jährigen mit zu dem Turnier nehmen, obwohl sein Vertrag zum 30. Juni endet.

Demnach plant man für die Gruppenphase noch fest mit dem Mittelfeldspieler und erhofft sich nach Vertragsende einen Mini-Vertrag mit dem FC Chelsea aushandeln zu können. Dieser soll auf die restlichen vierzehn Tage des Turniers datiert sein. Erst danach würde Chukwuemeka nach London zurückkehren.

Klar ist dennoch: Der BVB braucht die Zustimmung der Blues. Einigen die sich nicht mit den Schwarz-Gelben, wird der Engländer die Borussia nach der Gruppenphase wieder verlassen.