Klub-WM: FC Bayern beginnt Vorbereitung auf Spiel gegen Boca

Bei schwülwarmen 30 Grad im Herzen von Florida hat der FC Bayern die Vorbereitung auf sein zweites Spiel bei der Klub-WM aufgenommen. Beim Training um zehn Uhr vormittags im ESPN Sport Complex im Süden von Orlando musste Trainer Vincent Kompany auf keinen der derzeit 29 Spieler seines Kaders verzichten. Nur Verteidiger Min-Jae Kim absolvierte eine individuelle Einheit.

Die Bayern treffen in der Nacht zum Samstag deutscher Zeit (3.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) auf die Boca Juniors aus Argentinien. Spielort ist das Hard Rock Stadium in Miami. Gegen den 35-maligen argentinischen Meister haben die Münchner bislang erst einmal gespielt: 2001 gewannen sie das Finale um den Weltpokal in Yokohama/Japan durch einen Treffer von Sammy Kuffour (109.) 1:0 n.V.