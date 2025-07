Helmer: Es ist verdammt unglücklich gelaufen. Er geht zum Ball, schmeißt sich natürlich voll rein mit seinem vollen Gewicht. Er erwischt Musiala dementsprechend und dadurch entsteht diese schwere Verletzung. Aber letztendlich hat er kein Foulspiel begangen oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob er hätte wegbleiben können. Aber er wollte einfach in dem Moment auch demonstrieren: Wir sind Paris, der Champions-League-Sieger. Also ich würde da niemandem irgendwas Böses unterstellen.

Helmer: "Woltemade müsste sich bei Bayern erstmal zurechtfinden"

ran: Jetzt werden beim FC Bayern einige Namen gehandelt wie Woltemade, Luis Díaz oder Rafael Leao. Wen sollten die Bayern nun holen? Reicht da nach der Musiala-Verletzung überhaupt einer oder müssen sogar mehr Spieler kommen?

Helmer: Positiv war, dass die Leistung von Coman sehr gut war bei der Klub-WM. Auch Gnabry hatte ordentliche Ansätze. Nur hat sich Coman ja auch wieder verletzt im Achtelfinale. Das ist sein großes Problem, was er seit Jahren mit sich herumschleppt und ist sehr schade für ihn. Er kommt zwar immer wieder zurück, aber man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Deswegen ist der Bedarf auf jeden Fall da. Die Bayern haben sich aber auch ein paar Absagen eingehandelt. Die Frage ist, was überhaupt realistisch möglich ist.

ran: Wenn Sie sich auf einen Namen festlegen müssten: Wer würde dem FC Bayern am meisten weiterhelfen von den gehandelten Kandidaten?



Helmer: Woltemade hat sicherlich eine super Entwicklung gemacht und ein super Jahr gehabt. Da hat alles gepasst. Aber er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Der müsste sich bei Bayern erstmal zurechtfinden. Ich glaube schon, dass er es von seinen Fähigkeiten her packen würde, aber ob man jetzt alles auf seine Schultern abladen sollte, weiß ich nicht. Ich glaube, so weit ist er einfach noch nicht und das sieht er, glaube ich, auch selbst so. Er ist aber natürlich deutscher Nationalspieler, es spricht vieles für ihn. Da wird sicherlich die Frage sein, für welchen Preis der VfB bereit ist, ihn abzugeben und was die Bayern bereit sind, zu zahlen. Deswegen würde ich auf jemanden setzen, der schon ein bisschen erfahrener ist, auch international.

ran: Zum Beispiel Luis Díaz oder Rafael Leao?

Helmer: Ja, wenn man die bekommen könnte, das sind beides super Spieler.

ran: Die Bayern haben einige Talente wie Tom Bischoff oder Paul Wanner im Kader. Wäre jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, diesen Youngstern eine Chance zu geben?

Helmer: Ich glaube, dass es für die Jungs immer besser ist, wenn sie mitwachsen können und es jemanden gibt, der vor ihnen ist auf der Position, und noch gestandener ist. Sie haben ja beide schon Bundesliga-Spiele gespielt, aber es ist von Vorteil, wenn sie sich an der Seite von Kimmich zum Beispiel orientieren und hochziehen können und dass man nicht gleich sagt: Die müssen jetzt gleich top sein und die Champions League gewinnen.