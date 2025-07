Eine offizielle Diagnose steht noch aus, laut "Bild" handelt es sich aber um einen Wadenbeinbruch. Zudem seien Bänder in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach Informationen des Mediums wird der Nationalspieler vier bis fünf Monate ausfallen.

Sekunden vor dem Halbzeitpfiff kollidierte der 22-Jährige mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma. Musiala verdrehte sich dabei übel den Knöchel, blieb mit schmerzvollem Gesicht liegen, musste noch auf dem Platz behandelt, und im Anschluss direkt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Schlimmer hätte das Viertelfinale der FIFA Klub-WM 2025 für den FC Bayern wohl kaum verlaufen können. Gegen Paris Saint-Germain setzte es am Samstagabend eine 0:2-Pleite – viel schlimmer aber noch: Jamal Musiala verletzte sich schwer.

Das Wichtigste in Kürze

Im Angesicht der Musiala-Verletzung könnten es sich die Bosse in München aber auch anders überlegen. Immerhin spielt Wanner im offensiven Mittelfeld und damit genau dort, wo Musiala nun fehlt.

Auch in der kommenden Saison sollte er dem Vernehmen nach noch einmal bei einer Leihstation Erfahrung sammeln, zuletzt wurde Werder Bremen als heißer Kandidat genannt.

Erst kürzlich erreichte Bayern-Talent Paul Wanner mit der deutschen U21 das EM-Finale. Der Vertrag des 19-Jährigen in München läuft noch bis 2027. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde er vom Rekordmeister verliehen – erst nach Elversberg, dann nach Heidenheim.

Woltemade erinnert als Typ viel an Thomas Müller – und das nicht nur ob seines wenig schüchternen Auftretens vor TV-Kameras. Der 23-Jährige wäre prädestiniert dafür, mit Star-Stürmer Harry Kane zusammenzuspielen. In Anbetracht der personellen Situation darf davon ausgegangen werden, das Woltemade nicht nur als Kane-Backup agieren, sondern viel Spielzeit bekommen würde.

Dass der FC Bayern Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade verpflichten will, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Dass der 1,98 Meter große Angreifer positionsbezogen kein Ersatz für Musiala sein kann, ist auch klar.

Die Verantwortlichen in Stuttgart können eine mögliche Ablösesumme für Woltemade problemlos in die Höhe treiben.

Neuzugänge wären wichtig und drängend – eine Not, die die Klubs stärkt, mit denen die Münchner verhandeln.

Man muss kein Fußballmanager sein, um zu verstehen, dass die personellen Schwierigkeiten der Münchner sie in eine äußerst ungünstige Verhandlungsposition bringen. Musiala verletzt, Sane weg, Müller weg, Misserfolge bei möglichen Transfers wie Florian Wirtz und Nico Williams – allzu rosig sieht es derzeit nicht aus.

Gnabry steht bereits im Kader, hat noch ein Jahr Vertrag und könnte in den kommenden Monaten signifikant mehr Spielzeit bekommen.

In der zurückliegenden Saison war Serge Gnabry alles andere als ein Stammspieler beim FC Bayern. In 27 von 34 Bundesligaspielen kam er zum Einsatz, 14 Mal davon wurde er nur eingewechselt.

Gewiss, Müller kann niemals die alleinige Lösung in Sachen Musiala-Ersatz sein. Aber: Seine Flexibilität und Zuverlässigkeit könnten sich die Münchner in den kommenden Monaten noch einmal zunutze machen.

Die 0:2-Pleite gegen PSG war das offiziell letzte Spiel von Thomas Müller für den FC Bayern. Noch ist seine weitere Zukunft nicht geklärt, er könnte also auch noch einmal in München unterschreiben und dem Klub nach dem Musiala-Desaster Stabilität verleihen.

An sich ist Bayern-Coach Vincent Kompany sicherlich kein Profiteur, geht ihm mit Musiala doch für eine signifikante Zeit einer seiner besten Spieler verloren.

Bayern-Talente

Es ist noch gar nicht lange her, da war man in München auf der Suche nach einer "Holding Six". Doch die Suche verstummte mehr und mehr, als Eigengewächs Aleksandar Pavlovic Woche für Woche mit guten Leistungen überzeugen konnte. Inzwischen ist der gebürtige Münchner nicht mehr aus dem Profikader wegzudenken und Teil der Nationalmannschaft.

Die Verletzung von Musiala könnte nun ebenfalls Möglichkeiten eröffnen. Möglichkeiten für die Talente vom Bayern Campus, sich und ihr Können zu zeigen.