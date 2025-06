Klub-WM: Flamengo als Außenseiter? Deshalb kann gegen den FC Bayern alles passieren

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale am Sonntagabend (21.15 Uhr MESZ live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn) auf den brasilianischen Topklub Flamengo. Was erwartet die Münchner?

Von Andreas Reiners

Filipe Luis weiß, was er tun muss.

Der Move funktioniert fast immer. Deshalb schiebt der Trainer von Flamengo die Favoritenrolle zur Sicherheit noch ein Stück weiter zum FC Bayern.

Flamengo geht als gefährlicher und aussichtsreicher Außenseiter in das Achtelfinale der Klub-WM gegen die Münchner (am Sonntag, 21.15 Uhr MESZ live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn). Doch wenn man den Trainer so reden hört, dann könnte man fast meinen, als seien die Brasilianer chancenlos.

"Sie gehören zur Elite, sind Riesen, ein europäischer Koloss", sagte der 38-Jährige. "Sie spielen dominant, haben einen außergewöhnlichen Kader und einen außergewöhnlichen Trainer. Sie sind ein Klub, der uns inspiriert und uns Ideen liefert, die wir kopieren."