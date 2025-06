FIFA Klub-WM - Bei Viertelfinaleinzug des FC Bayern und des BVB: 13,125 Millionen Dollar winken

Für Bayern München und Borussia Dortmund geht es bei der Klub-WM nicht nur um sportlichen Erfolg - sondern auch um jede Menge Geld.

Nachdem die erfolgreiche Gruppenphase für die beiden Fußball-Bundesligisten bereits lukrativ war, steigen die Prämien nun nochmal deutlich an. Wenn Bayern (am Sonntag, 21.15 Uhr MESZ live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn) gegen CR Flamengo und der BVB (am Mittwoch, 3.00 Uhr MESZ/live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn) gegen CF Monterrey ins Viertelfinale einziehen, kassieren sie jeweils 13,125 Millionen Dollar.

Danach wachsen die Prämien immer weiter. Der Einzug ins Halbfinale bringt 21 Millionen Dollar, der Finalist erhält 30 Millionen, der Turniersieger 40 Millionen Dollar. Siege in der Gruppenphase wurden mit zwei Millionen und Unentschieden mit einer Million prämiert.