Der 26-Jährige ließ teils Fans via Montage hinzufügen. Es wirkt fake. Es ist fake.

Wie in diesem Falle bei Kylian Mbappe. Per Seitfallzieher erzielte der Stürmer von Real Madrid ein sehenswertes Tor im Viertelfinale der FIFA Klub-WM gegen Borussia Dortmund .

In Zeiten von KI und Photoshop darf man nicht allem trauen, was im Internet kursiert. Ab und zu passieren Fails, die fallen auf.

Kylian Mbappe teilt auf Social Media ein Bild seines Viertelfinal-Tors bei der Klub-WM gegen Borussia Dortmund. Auf dem Foto des Real Madrid-Stürmers ist aber nicht alles so echt, wie es auf den ersten Blick erscheint.

Der Unterschied scheint marginal. Auf dem Mbappe-Bild sind oben aber eindeutig die Fans auf der Tribüne in orange entfernt und mehr Madrid-Anhänger verpixelt graphisch reinkopiert. Auch fehlt die große dunkle Fläche im oberen Teil des Bildes.

Doch ist der KI-Effekt wirklich so groß? Auf beiden Fotos wirkt es wie fast gleich viele Zuschauer. Am Ende wird nur Mbappe selbst wissen, was der Hintergrund war.

Fakt ist, sein Instagram-Bild ist nicht echt. Im Netz wird sich darüber vermehrt lustig gemacht. Der Franzose erhält mehrfache Angebote von Usern, die für das nächste Mal ihre Photoshop-Künste anbieten können, um für authentischere Ergebnisse bei der Bildbearbeitung zu sorgen.