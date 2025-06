Klub-WM: Trainerlegende Wenger besucht Bayern-Training

Besonderer Besuch im Training des FC Bayern: Die französische Trainerlegende Arsène Wenger hat dem deutschen Fußball-Rekordmeister zum Start in die Vorbereitung auf die K.o.-Phase am Donnerstag einen Besuch abgestattet. Wenger, mittlerweile für die FIFA als Direktor für globale Fußballförderung tätig, beobachtete von der Tribüne am ESPN Sports Complex im Süden von Orlando aus das Training - und sieht die Bayern im anstehenden Achtelfinale gegen den brasilianischen Traditionsklub Flamengo im Vorteil.