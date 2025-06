Die Gruppenphase der Klub-WM geht in die heiße Phase. Am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag mussten unter anderem Manchester City, Real Madrid und Juventus Turin wichtige Pflichtaufgaben erledigen. Die Geschehnisse im Überblick.

Bei der Klub-WM in den USA standen am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag die zweiten Gruppen-Spiele der Gruppen G und H auf dem Plan.

Insbesondere Real Madrid stand gegen Pachuca nach der enttäuschenden Nullnummer gegen Al-Hilal unter Druck.

Juventus Turin und Manchester City wollten hingegen die Chance nutzen, in Gruppe G vorzeitig alles klar zu machen.