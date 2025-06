Klub WM: 1:1 Endstand Min. Real Madrid vs. Al Hilal | Ticker, Updates, Free TV & Livestream

90' Fazit:

Real Madrid kommt gegen Al Hilal nicht über ein 1:1 hinaus und erwischt damit unter Xabi Alonso keinen perfekten Start in die Klub-WM. Im ersten Durchgang war der saudische Rekordmeister die bessere Mannschaft, weil mehr Zug zum Tor da war. Doch aus dem Nichts konterte Real (34.), Al Hilal kam nur wenig später per Elfmeter zum Ausgleich (41.). Ab dem Wiederanpfiff zeigten die Königlichen dann ein anderes Gesicht, erhöhten das Tempo und die Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Güler und Gonzalo García hatten direkt nach dem Seitenwechsel eine gute Doppelchance, scheiterten jedoch an der Latte und dem Keeper (46.). Al Hilal sorgte kaum noch für Entlastung, weil Madrid permanent drückte. Doch am Ende heißt es 1:1, weil Bono in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter von Valverde parierte (90+2). Danke fürs Mitlesen und einen schönen Abend noch!

90' Spielende

90' Gelbe Karte für Moteb Al Harbi (Al Hilal)



90' Jeder Ball ist nun hart umkämpft, beide wollen Gegenstöße des Gegners unbedingt unterbinden!

90' Huijsen bedient Gonzalo García mit einer gefühlvollen Flanke aus dem Halbfeld und obwohl der Spanier nicht ideal zum Ball steht, kommt sein Kopfball unter Gegnerdruck gefährlich aufs Tor. Bono steht richtig im kurzen Eck, fängt das Spielgerät.

90' Die Schlussphase findet nur noch im und um den Sechzehner von Al Hilal statt, doch Real kommt nur schwer in Abschlusssituationen!

90' Elfmeter verschossen von Federico Valverde, Real Madrid

Valverde macht nicht das entscheidende Tor! Der Elfmeter ist eigentlich gut getreten, doch Bono hat die linke Ecke gerochen und pariert gegen Reals Nummer acht!

90' Gelbe Karte für Mohammed Al Qahtani (Al Hilal)



90' Foulelfmeter für Real Madrid! Nach VAR-Check zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt, weil Al Qahtani Fran García mit ausgestrecktem Arm im Gesicht trifft. Den Strafstoß kann man geben!

90' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

89' Gelbe Karte für Rúben Neves (Al Hilal)

Auf dem Weg zum Bildschirm am Spielfeldrand wird der Schiedsrichter von mehreren Spielern mit Kritik konfrontiert. Am Ende sieht Rúben Neves die Gelbe Karte.

87' Im Strafraum bekommt Fran García den Armen eines Verteidigers ins Gesicht, sofort ist Blut um den Mund des Verteidigers zu sehen. Da die Szene im Strafraum von Al Hilal stattgefunden hat, schaut der VAR sich die Aktion noch mal an!

86' Al Hilal hat sich nun mit allen Feldspielern um den eigenen Strafraum positioniert. Der asiatische Vertreter will das Remis um jeden Preis über die Zeit bringen.

84' Unter viel Applaus wird Modrić für Bellingham eingewechselt - welche Akzente kann der Kroate aus dem Mittelfeld heraus noch setzen? So langsam läuft den Königlichen die Zeit davon!

84' Einwechslung bei Real Madrid: Luka Modrić

84' Auswechslung bei Real Madrid: Jude Bellingham

83' Einwechslung bei Al Hilal: Musab Al Juwayr

83' Auswechslung bei Al Hilal: Marcos Leonardo

83' Einwechslung bei Al Hilal: Moteb Al Harbi

83' Auswechslung bei Al Hilal: Renan Lodi

82' Nach einer Real-Ecke kommt Huijsen per Kopf zum Abschluss, doch ein Spieler von Al Hilal fälscht noch ab und es gibt die nächste Ecke.

80' Einwechslung bei Real Madrid: Víctor Muñoz

80' Auswechslung bei Real Madrid: Vinícius Junior

79' Auf beiden Seiten fehlt im letzten Drittel die nötige Konzentration im Passspiel, das Spiel leidet unter vielen leichten Ballverlusten.

76' Einwechslung bei Al Hilal: Mohammed Kanno

76' Auswechslung bei Al Hilal: Nasser Al Dawsari

75' Wir nähern uns der Schlussphase! Real Madrid hat weiterhin mit Ballbesitz und bestimmt das Tempo, doch Al Hilal hat sich in den letzten Minuten stabilisiert und hatte ebenfalls mal wieder eine gute Torchance durch Marcos Leonardo.

72' Marcos Leonardo setzt den Ball in den zweiten Stock! Etwas überraschend setzt sich Al Dawsari auf der linken Seite durch und hat dann den Blick für seinen Mitspieler im Rückraum. Der Spieler schließt mit links ab, doch sein Abschluss segelt viele Meter über die Latte.

69' Nach einem harten Einsteigen von Fran García bleibt Milinković-Savić schmerzverzerrt am Boden liegen. Es gibt eine wohl längere Behandlungspause, diese nutzt der Schiedsrichter für ein erneutes "Cooling Break".

65' Auf beiden Seiten wird jeweils doppelt gewechselt! Beide Trainer bringen für ihre Abwehr und den Angriff neue Akteure ins Spiel.

65' Einwechslung bei Real Madrid: Brahim Díaz

65' Auswechslung bei Real Madrid: Rodrygo

65' Einwechslung bei Real Madrid: Lucas Vázquez

65' Auswechslung bei Real Madrid: Trent Alexander-Arnold

64' Einwechslung bei Al Hilal: Hamad Al Yami

64' Auswechslung bei Al Hilal: João Cancelo

64' Einwechslung bei Al Hilal: Mohammed Al Qahtani

64' Auswechslung bei Al Hilal: Malcom

63' Anders als im ersten Durchgang ist nun Al Hilal die Mannschaft, die auf Umschaltmomente setzt. Die Außenbahnen über Renan Lodi und João Cancelo sind quasi immer involviert, doch die beiden kommen nicht so recht durch.

61' Die Einwechslung von Güler hat sich bereits nach rund 15 Minuten in der zweiten Halbzeit bezahlt gemacht, denn der Türke verschärft immer wieder gut das Tempo und setzt seine Teamkollegen mit cleveren Pässen in Szene. Reals Druck wächst!

58' Güler schlägt von links einen Freistoß hoch in die Mitte, doch die hochgewachsene Al Hilal Abwehr klärt im ersten Anlauf per Kopf.

54' Die Spanier bringen nach dem Seitenwechsel mehr Tempo auf den Platz, doch Al Hilal steht defensiv weiterhin stabil und lässt über die Außenbahnen kaum etwas zu.

50' Bei Al Hilal probiert João Cancelo auf seiner rechten Seite durchzubrechen, doch der Portugiese bleibt bei seinem Dribbling an Fran García hängen.

46' Doppelchance für Real! Die Königlichen kommen mit viel Tempo aus der Kabine, denn zuerst trifft der eingewechselte Güler die Latte und kurz darauf hält Bono einen Kopfball von Gonzalo García.

46' Einwechslung bei Real Madrid: Arda Güler

46' Auswechslung bei Real Madrid: Raúl Asencio

46' Anpfiff 2. Halbzeit

45' Halbzeitfazit:

Real Madrid und Al Hilal verabschieden sich mit einem 1:1 in die Halbzeit! Die Königlichen konnten das Spiel über die komplette Spielzeit nicht dominieren, weil der vermeintliche Außenseiter sehr diszipliniert und zeitgleich auch mutig mit Ball agierte. Daher spielte sich Al Hilal auch die erste gute Torchance heraus, doch Marcos Leonardo vergab knapp (10.). Wenig später traf Al Hilal erstmals, doch Renan Lodi stand im Abseits (19.). Aus dem Nichts erzielte Real per Konter die Führung (34.), doch die Saudis kamen fast direkt im Gegenzug zum Ausgleich, weil Rúben Neves vom Punkt traf (41.).

45' Ende 1. Halbzeit

45' Al Hilal dominiert die Nachspielzeit, drückt die Königlichen in deren Hälfte. Die Wege bei Ballgewinnen sind heute sehr weit für das Team von Xabi Alonso, doch das 1:0 hat gezeigt, dass die Spanier kontern können.

45' Al Dawsari schnuppert am 2:1! Milinković-Savić und der Kapitän der Saudis spielen sich mit feinem One-Touch-Fußball ins letzte Drittel und letztlich visiert Al Hilas Nummer 29 per Schlenzer das lange Eck an. Etwa einen halben Meter fliegt der Ball an Madrids Kasten vorbei!

45' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44' Real Madrid setzt nicht direkt zum Gegenangriff an, sondern beruhigt das Spiel mit eigenem Ballbesitz. Al Hilal hat sich um den eigenen Strafraum formiert.

41' Tooor für Al Hilal, 1:1 durch Rúben Neves

Der Portugiese Rúben Neves übernimmt Verantwortung und trifft vom Punkt. Halbhoch setzt er das Leder ins rechte Eck, Courtois hatte sich früh für die andere Ecke entschieden.

39' Elfmeter für Al Hilal! Raúl Asencio stellt sich im Strafraum gegen Marcos Leonardo nicht gut an, umklammert den Stürmer mit beiden Händen und der nimmt das Geschenk dankend an. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt.

37' Die Spanier scheinen offensiv nun Fahrt aufzunehmen: Huijsen eröffnet aus der Zentrale, Bellingham dreht auf und steckt durch auf Gonzalo García. Der Angreifer wird nach außen abgetrieben und es gibt Abstoß für Al Hilal.

34' Tooor für Real Madrid, 1:0 durch Gonzalo García

Aus dem Nichts schlägt Real zu! Nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum spielen die Königlichen einen Konter perfekt zu Ende. Gonzalo García selbst leitet den Gegenstoß ein, im letzten Drittel legt Rodrygo dann gut quer und der Spanier versenkt auf Höhe des zweiten Pfostens zum 1:0!

33' Gegen den Ball spielt Al Hilal sehr diszipliniert und geschlossen, da scheint Inzaghi trotz kurzer Amtszeit schon Einfluss genommen zu haben.

29' Wann gibt es die erste richtige Torchance für Real Madrid? Bisher tut sich der Champions-League-Rekordsieger im letzten Drittel noch sehr schwer und das Trio um Vinícius Junior, Rodrygo und Gonzalo García scheint abgemeldet.

26' Und dann müssen die Königlichen aufpassen, weil Al Hilal nach Ballgewinn im Mittelkreis schnell umschaltet. Koulibaly schickt Al Dawsari halblinks in die Tiefe, doch dessen Schuss aus rund 15 Metern wird noch zur Ecke geklärt.

24' Die Spanier werden ihrer Favoritenrolle noch nicht gerecht, denn Al Hilal spielt mehr als mutig mit. Der Asien-Vertreter setzt sich zunehmend mit Ball am Fuß in der gegnerischen Hälfte fest!

21' Auf der anderen Seite initiiert Bellingam mit einem Pass durch die Schnittstelle auf Vinícius Junior die bisher beste Torchance der Königlichen. Der Brasilianer legt parallel zur Strafraumkante quer auf den eingelaufenen Gonzalo García, doch der Youngster trifft den Ball beim Schuss nicht richtig und Bono muss nicht eingreifen, weil seine Vorderleute die Aktion klären.

19' Al Hilal trifft, doch der Torschütze steht im Abseits! Das Team von Simone Inzaghi schaltet über die linke Seite schnell um, doch Renan Lodi ist beim Moment des Steilpasses etwas zu weit vorn und sein Treffer im langen Eck wird abgepfiffen.

15' Gelbe Karte für Vinícius Junior (Real Madrid)

Vinícius Junior wird mit einem Pass in die Tiefe geschickt, der Brasilianer nimmt Tempo auf und legt sich die Kugel an Koulibaly vorbei. Der Franzose geht zwar zur Grätsche herunter, trifft den Offensivspieler aber überhaupt nicht und der Schiedsrichter verwarnt den Brasilianer für eine schwache Schwalbe.

14' Renan Lodi will nach Zweikampf mit Rodrygo im Madrider Strafraum einen Foulelfmeter herausholen, doch der Kontakt reicht nicht aus und der VAR schreitet auch nicht während der Behandlungspause des Außenverteidigers ein.

10' Fast die Führung für Al Hilal! Nach einer cleveren Flanke von João Cancelo auf den zweiten Pfosten wird die Kugel mit einem Pass nach innen scharf gemacht. Marcos Leonardo kommt am Fünfmeterraum zum Abschluss, verfehlt das linke Eck nur knapp!

8' Weil Koulibaly und Valverde bei einem Luftduell mit den Köpfen aneinander geraten und der Mann aus Uruguay liegen bleibt, gibt es eine erste Unterbrechung.

6' Kurz darauf verzeichnen auch die Königlichen ihren ersten Abschluss aus der Distanz, weil Raúl Asencio mit aufgerückt ist und es aus dem halbrechten Raum probiert. Die Kugel fliegt mittig auf Bono zu.

4' ..Milinković-Savić darf den ruhenden Ball ausführen, doch der Mittelfeldspieler setzt die Kugel leichtfertig halbhoch in die Madrider Mauer.

2' Die erste Torchance gehört dem asiatischen Vertreter: Nach einem langen Ball kommt Milinković-Savić aus rund 20 Metern zum Abschluss, doch Courtois pariert. Direkt im Anschluss legt Valverde Al Hilas Nummer 22 kurz vor der Strafraumgrenze und es gibt einen Freistoß in aussichtsreicher Position..

1' Al Hilal stößt an, los geht's!

1' Spielbeginn

Aktuell laufen die Spielern noch einzeln ins gut gefüllte Stadion ein. Es wird also ein paar Minuten später losgehen!

Die Spanier sind in der Gruppe H auf jeden Fall Favorit, doch aufgrund des Trainerwechsels und vieler Verletzungen wird sich zeigen, wie weit die Galaktischen kommen werden. Mit Alaba, Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militão, Mbappé, Mendy und Rüdiger sind einige namhafte Spieler nicht an Bord. Während Real Madrid Rekordsieger in der Champions League ist, gewann Al Hilal 2019 und 2021 die AFC Champions League im asiatischen Raum.

Al Hilal ist einer von vier asiatische Vertretern bei dieser Klub-WM, in der letzten Saison belegte die Mannschaft Platz zwei hinter Meister Al-Ittihad. Mit dem Superpokal sprang zumindest ein Titel für Al Hilal heraus, das seit wenigen Wochen von Simone Inzaghi trainiert wird. Die bekanntesten Spieler beim saudischen Team sind João Cancelo (Barcelona, FC Bayern), Koulibaly (SSC Neapel), Renan Lodi (Atletico Madrid) und Rúben Neves (FC Porto) - alle vier stehen auch in der ersten Elf des Außenseiters.

Bei Real Madrid beginnt bei der Klub-WM eine vermeintlich neue Ära auf der Trainerbank: Xabi Alonso hat der Bundesliga nach seinen Erfolgen bei Bayer Leverkusen den Rücken gekehrt und trainiert nun die Königlichen, deren Trikot er bereits als Spieler trug. Bei seinem ersten Pflichtspiel setzt der Spanier in seiner Startelf auf einen Mix aus Stammspielern der letzten Saison und Neuzugängen: In der Abwehr dürfen sich in Alexander-Arnold und Huijsen zwei Millionen-Transfers beweisen. In der Offensive ist Mbappé nicht dabei, dafür spielt Gonzalo García neben Rodrygo und Vinícius Junior.