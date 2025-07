Müller erwartet enges Duell mit PSG: "Eine Hausnummer"

Thomas Müller stellt sich vor dem Viertelfinale des FC Bayern bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain auf ein enges Duell ein. "Die Franzosen sind natürlich eine Hausnummer", schrieb der 35-Jährige vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in seinem monatlichen Newsletter: "Beide Mannschaften sind gut drauf und kennen die Qualitäten des anderen in und auswendig. Ich sehe das Matchup sehr ausgeglichen."