Neuer warnt vor Boca: "Cool bleiben"

Kapitän Manuel Neuer von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat vor dem zweiten Gruppenspiel bei der Klub-WM gegen die Boca Juniors zur Besonnenheit gemahnt. Angesichts der zu erwartenden hitzigen Atmosphäre sei es wichtig, "dass wir bei uns bleiben, dass wir cool bleiben und uns auf unsere Stärken konzentrieren", sagte Neuer vor der Partie in Miami in der Nacht zu Samstag (3.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) den Vereinsmedien der Münchner.

"Wir erwarten auf alle Fälle eine gute Atmosphäre", sagte Neuer: "Wir haben mitbekommen, wie das Spiel gegen Benfica gelaufen ist". Gegen Benfica Lissabon war Boca am Montag mit einem 2:2 in die Klub-WM gestartet. Neben lautstarker Unterstützung von zehntausenden argentinischen Fans auf den Rängen gab es in dem Spiel drei Rote Karten, zwei davon für Boca.

Auch wenn die Mannschaften aus Europa im Kampf um den Titel die "üblichen Verdächtigen" seien, dürfe man die südamerikanischen Mannschaften bei der Klub-WM "nicht unterschätzen", sagte Neuer. Keines der sechs Teams von dem Kontinent - vier aus Brasilien, zwei aus Argentinien - hatte sein Auftaktspiel verloren. Unter anderem kam Borussia Dortmund nur zu einem schmeichelhaften 0:0 gegen Fluminense Rio de Janeiro.