Zu sehen waren neben Kleidung auch Schuhe, Accessoires, Taschen und Rucksäcke der Marke. Über die Preise der einzelnen Teile gab Real Madrid keine Angabe an. Zudem steht bereits jetzt fest, dass die Kollektionen lediglich für die Profis der Blancos gemacht sind. Die Fans gehen dagegen leer aus.

Die französische Modebrand wird bereits bei der FIFA Klub-WM ( vom 14. Juni bis 13. Juli im kostenlosen Live-Stream bei Joyn ) die Kleidung der Real-Stars schmücken. Bei der Ankunft der Spieler in Florida waren die Profis bereits mit der Marke ausgestattet. Auch Xabi Alonso trug bereits die Luxus-Outfits.

Real Madrid gilt als der größte Fußballverein der Welt. Um dieses Standing zu unterstreichen tütete der spanische Topklub nun eine neue Partnerschaft ein, die es in sich hat. Die Königlichen gaben nun öffentlich bekannt, ab sofort mit der Weltmarke Louis Vuitton zusammenzuarbeiten.

Real Madrid: Mega-Star entwickelt Mode-Kollektion

Neben dem Herren-Team erhalten auch die Frauen sowie das Basketball-Team die Kleidung der Luxus-Brand. Für Louis Vuitton-CEO Pietro Beccari eine Riesen Ehre: "Wir sind stolz darauf, einen Verein zu unterstützen, dessen Geschichte, geprägt von unzähligen nationalen und internationalen Siegen, immer wieder ganze Generationen inspiriert."

Die Kollektionen werden dabei von Pharrell Williams entwickelt. Der US-Sänger agiert seit Februar 2023 als Kreativchef und tritt damit das Erbe von Star-Designer Virgil Abloh an. Der 52-Jährige sieht in der Zusammenarbeit das perfekte Match: "Real Madrid steht für Exzellenz und Evolution – immer nach vorne strebend. Diese Energie befeuert das, was wir bei Louis Vuitton tun."