Real-Star Alaba erneut verletzt

Die Verletzungsmisere von David Alaba findet kein Ende. Wie sein Verein Real Madrid am Freitag mitteilte, hat sich der österreichische Nationalmannschaftskapitän und langjährige Bayern-Profi bei der Klub-WM in den USA eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen. Details, auch zur erwarteten Ausfallzeit des 33 Jahre alten Abwehrspielers, nannte Real nicht.