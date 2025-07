Schwer verletzter Musiala: "Niemand ist schuld daran"

Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala hat nach seiner schlimmen Verletzung Torwart Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain in Schutz genommen. "Niemand ist schuld daran, solche Situationen passieren", sagte der 22-Jährige in einem Instagram-Video.

Musiala hatte sich am Samstag im Viertelfinale der Klub-WM gegen den Champions-League-Sieger (0:2) bei einem Zusammenprall mit Donnarumma das linke Sprunggelenk ausgerenkt. Dabei war das Wadenbein gebrochen. Der italienische Nationalkeeper war danach zum Teil heftig für seinen Einsatz kritisiert worden. Auch Bayern-Keeper Manuel Neuer hatte Donnarumma Vorwürfe gemacht.

Musiala war nach der Rückkehr aus den USA am Montag in Murnau operiert worden. Er fällt monatelang aus. "Die OP ist wirklich gut verlaufen, ich bin in guten Händen", sagte der Bayern-Profi. Er werde "die nächste Zeit dazu nutzen, meine Kraft und Positivität wieder aufzubauen. Ich freue mich darauf, euch alle wiederzusehen." Der Klub hatte mitgeteilt, dass Musiala schon ab Dienstag "mit den ersten Reha-Einheiten beginnen" werde.

Musiala hatte nach der Verletzung von allen Seiten Beistand erhalten. "Ich wollte mich für den ganzen lieben Support bedanken, den ich von euch allen bekommen habe. Das bedeutet mir sehr viel. Es ist schön zu sehen wie die Fußball-Welt zusammensteht in solchen Zeiten", betonte er. Auch Donnarumma hatte sich "schockiert" gezeigt: "Es war sicherlich nicht meine Absicht, Musiala zu verletzen."

Für die Bayern ist die Verletzung "ein echter Schock", so Sportvorstand Max Eberl. Zudem sei "die menschliche Tragweite enorm bitter, wir fühlen alle mit ihm: Jamal kam gerade aus einer Verletzung und wird nun erneut eine lange Zeit fehlen. Er bekommt von uns alles, was er braucht."

Musiala war gegen PSG nach über drei Monaten in die Startelf der Bayern zurückgekehrt. Wegen eines Muskelbündelrisses aus dem Bundesligaspiel beim FC Augsburg Anfang April hatte er bereits die komplette Endphase der abgelaufenen Saison verpasst und war auch bei der Klub-WM vorerst nur als Joker zum Einsatz gekommen.