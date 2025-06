Teilnahme an Klub-WM: Jorginho wechselt nach Brasilien

Der ehemalige Fußball-Europameister Jorginho verlässt den FC Arsenal und wechselt in sein Geburtsland zu einem Klub-WM-Teilnehmer. Sein im Sommer auslaufender Vertrag bei den Gunners wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, sodass der 33-Jährige beim brasilianischen Spitzenklub CF Flamengo bis 2028 unterschreiben konnte. Dies teilten die Vereine am Freitag mit. Er wird bereits zum Flamengo-Kader bei der Klub-WM in den USA (ab 14. Juni) gehören.