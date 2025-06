Watzke: Klub-WM im XXL-Format eine "große Chance"

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat erneut die umfangreich reformierte Klub-WM gelobt und den Stellenwert eines globalen Turniers für Vereinsmannschaften unterstrichen. "Der Fußball gehört uns Europäern nicht alleine. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in Südamerika, in Asien und in Afrika ein großes Bedürfnis herrscht, auch mal gegen Real Madrid oder Bayern München zu spielen", sagte Watzke dem kicker: "Das Format der Klub-WM wird sich entwickeln – und dann hast du alle vier Jahre ein echtes Highlight im Programm."

Momentan läuft in den USA die erste Klub-WM mit 32 Teilnehmern, darunter Bayern München und der BVB. Watzke versicherte, dass die Dortmunder Spieler "richtig Bock" auf das Turnier hätten. Er selbst sehe "die Klub-WM als große Chance".

Vor der Aufblähung des Turniers, das ein Herzensprojekt des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino ist, habe "die Statik nicht" gestimmt. "Wir hatten eine EM für die Nationalmannschaften und die Champions League als überragendes Format für die europäischen Vereinsmannschaften", sagte Watzke. Für die Klubs aber gebe es "kein adäquates Äquivalent zur WM der Nationen. Die Menschen in Afrika, Asien, Südamerika, eigentlich überall, beklagten das seit langem. Denn die bisherige Klub-WM, die kurz vor Weihnachten lief, war ja Slapstick, das hat niemand ernst genommen."

Der BVB startet am Dienstag (18.00 Uhr MESZ) gegen Fluminense ins Turnier, es folgen in Gruppe F Spiele gegen die Südafrikaner von Mamelodi Sundowns und Ulsan HD aus Südkorea. Das Finale der Klub-WM ist am 13. Juli in East Rutherford.