Kylian Mbappe hat sich nach seiner vorübergehenden Ausbootung bei PSG erfolgreich zurückgemeldet. Im Ligaspiel gegen RC Lens traf der Superstar doppelt.

Beim gelungenen Startelf-Comeback von Superstar Kylian Mbappe hat Paris St. Germain seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der französische Meister bezwang am 3. Spieltag den RC Lens mit 3:1 (1:0) und verbesserte sich mit fünf Punkten auf den vierten Tabellenrang.

Mbappe erzielte nach einem turbulenten Sommer und dem Streit um seine Zukunft einen Doppelpack (52./90.+1). Für den Weltmeister von 2018 waren es nach seinem Einsatz in Toulouse (1:1) in der Vorwoche die Saisontreffer zwei und drei. Marco Asensio (45.) hatte PSG gegen Lens bereits vor der Pause in Führung geschossen, Morgan Guilavogui (90.+5) erzielte den Ehrentreffer der Gäste.

Vor wenigen Wochen war der Streit zwischen Mbappe und dem Klub eskaliert, der 24-Jährige war zwischenzeitlich aus dem Kader gestrichen worden und durfte auch nicht mit der Profimannschaft trainieren. Mbappe weigerte sich bislang, seinen 2024 auslaufenden Vertrag zu verlängern, will den Klub aber auch nicht in diesem Sommer verlassen. PSG wiederum will verhindern, dass der Stürmer im kommenden Jahr ablösefrei wechselt.