Doch der Außenseiter will dem DFB-Team auch in Freiburg das Leben ähnlich schwer machen wie beim 1:2 im Hinspiel .

ran: Auf wen kommt es aus bosnischer Sicht am Samstag an?

Salihovic: Er hat es aktuell nicht leicht. Mit Undav hat er auch einen starken Konkurrenten in Stuttgart. Demirovic versucht aber, das Beste daraus zu machen. Er gibt immer Vollgas, wenn er auf dem Platz steht. Man darf nicht vergessen, dass er von Augsburg zu einer Champions-League-Mannschaft gewechselt ist. Es ist normal, dass es in der Anfangszeit nicht immer nur rosig laufen wird. Er wird aber dranbleiben und auf seine Chance warten. Er ist ein bulliger Stürmer, der immer wieder gefährliche Aktionen hat.

Salihovic: Nein. Ich kenne ihn ja persönlich. Er ist extrem fit, achtet auf sich – auch in diesem Alter. In den letzten Jahren hat er immer wieder bewiesen, dass er nach wie vor viele Tore macht. Sei es bei Inter Mailand oder jetzt bei Fenerbahce Istanbul. Er ist immer da, immer präsent. Er ist ein Phänomen. Zwar ist er läuferisch nicht mehr so stark wie früher. Aber dann müssen eben die Spieler um ihn herum marschieren und ihm Chancen vorbereiten. Jeder Gegner muss auf Dzeko aufpassen, auch Deutschland.

DFB-Rekordspieler: Nationalspieler mit den meisten Einsätzen für Deutschland Joshua Kimmich kann beim Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina seinen 96. Einsatz im DFB-Dress feiern. Damit würde der 29-Jährige an Stürmer-Legende Karl Heinz Rummenigge vorbeiziehen und mit Berti Vogts in der Liste der DFB-Rekordspieler gleichziehen. ran zeigt die Top 20.

Salihovic: Für mich ist die Lage schon ernst. Es herrschte zuletzt viel Unruhe im Verein, auch in der Mannschaft. Die Jungs kriegen viel mit. Man hat sich im Sommer von Alex Rosen getrennt, weil man einen neuen Weg einschlagen wollte. Mit Andi Schicker hat man kürzlich einen neuen Sportdirektor geholt, der in den letzten Jahren bei Sturm Graz bewiesen hat, dass er Qualität hat. Dort hatte er auch Erfolg. Er hat sich in den vergangenen Wochen ein Bild gemacht und möchte den Verein nun wieder nach vorne bringen.

Salihovic: Musiala und Wirtz. Ich mag solche Spieler, die den Ball haben wollen und einfach losdribbeln. Das ist Fußball. Ich hatte auch Bock darauf und wollte die Spiele immer gewinnen. Ich mag auch Pascal Groß, weil er das Maximum aus seinen Möglichkeiten rausholt. Ich kenne ihn persönlich, er ist ein guter Freund von mir. Mir gefallen seine Bodenständigkeit und seine Arbeitsmoral. Dazu hat Deutschland Antonio Rüdiger hinten drin. So einen Spieler braucht man auch. Einen, der immer Palaver macht, aber der da ist. Ich mag keine Innenverteidiger, die nicht richtig in die Zweikämpfe gehen. Man braucht Spieler, die vorangehen, auch wenn es schwer wird. Das hat Rüdiger über Jahre hinweg bewiesen.

Salihovic: Sie haben eine Wahnsinnsqualität in der Mannschaft. Deutschland ist eine Weltmacht im Fußball, das werden sie immer bleiben. Julian Nagelsmann macht es gut. Er hat einen Plan. Man sieht, wie er spielen will und was sie erreichen wollen.

ran: Trainer Pellegrino Matarazzo wurde am Montag nach nur neun Punkten in zehn Bundesliga-Spielen entlassen.

Salihovic: So ist leider das Geschäft. Ich kenne den Trainer. Er hat versucht, seinen Job so gut wie möglich zu machen. Aber am Ende sieht man die Ergebnisse, die Punkte und dass man in der Tabelle nur auf Platz 15 steht. Für einen Verein, der solche Ambitionen wie Hoffenheim hat, ist das einfach zu wenig. Das ist meine Meinung. Mit welchen Teams will man sich messen? Es gibt in der Bundesliga nur vier, fünf Mannschaften, die finanziell stärker sind. Vor den restlichen Teams muss Hoffenheim liegen. Nun muss sich der Verein Schritt für Schritt mit guter Arbeit wieder nach oben kämpfen. Hoffenheim lebt vom familiären Umgang mit den Fans, Mitarbeitern und Sponsoren. Den ehrlichen Umgang miteinander muss man wieder reinbringen. Dazu hat der Verein mit SAP und Dietmar Hopp große Macht im Rücken. Man hat die Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Man darf sich nicht mit dem Minimum zufriedengeben. Man muss auch wieder lernen, hart für seine Ziele zu arbeiten.

ran: Zuletzt gab es immer wieder Fanproteste gegen Hopp.

Salihovic: Ich liebe unsere Fans in Hoffenheim. Aber dass man es so hinstellt, als ob die Anhänger der Verein sind und nicht Dietmar Hopp, das ist realistisch gesehen nicht richtig. Dieser Mann hat dem Verein und auch der Region so sehr geholfen. Man darf nicht nur eine Person rauspicken, es waren auch andere Leute an der Macht, die den Verein mit ihren Entscheidungen dorthin gebracht haben, wo er aktuell steht. Hoffentlich geht es bald wieder bergauf. Der Klub hat so viel Potenzial.

ran: Sie waren bis Sommer 2022 Co-Trainer von Hoffenheims zweiter Mannschaft. Nach wie vor sind Sie Vereinsbotschafter. Wie sieht Ihre Rolle bei der TSG aus?

Salihovic: Ich bin nach wie vor im Verein aktiv. Ich versuche, stets meine Meinung einzubringen. Ich kenne die Menschen und weiß, was wichtig ist, um Erfolg zu haben. Man darf nicht verkrampfen. Fußball ist zwar ein Business. Aber man muss den Job mit Herzblut und auch einer gewissen Lockerheit machen. Denn am Ende ist es "nur" Fußball.