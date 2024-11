Derzeit testet Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann in Abwesenheit von Stammkraft Marc-Andre ter Stegen einige Torhüter. Im Jahr 2025 soll das Jobsharing aber ein Ende haben.

Julian Nagelsmann will das Jobsharing im deutschen Tor mit dem Jahresstart 2025 beenden.

Nach einem "längeren" Austausch mit Torwartcoach Andreas Kronenberg habe er sich dazu entschlossen, "Richtung März" zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel "eher nicht mehr rotieren" zu lassen, sagte der Bundestrainer am Freitag in Freiburg und ergänzte: "Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber auf der Torwartposition ist das nicht immer so dankbar."

Das Wechselspiel in Abwesenheit der verletzten Stammkraft Marc-Andre ter Stegen hatte Nagelsmann im Oktober eingeführt, es wird zum Jahresabschluss fortgeführt.

Im Nations-League-Spiel am Samstag gegen Bosnien und Herzegowina (ab 20:45 Uhr im Liveticker bei ran) wird der Hoffenheimer Oliver Baumann im Tor stehen, am Dienstag in Budapest gegen Ungarn der Stuttgarter Alexander Nübel.

Beide hätten "herausragend" trainiert, sagte Nagelsmann und ergänzte schmunzelnd, sie hätten "ihre Teams davor bewahrt, dass die Niederlage im Abschlussturnier noch höher ausfällt".