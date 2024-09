DFB-Team: Darum kann Marc-Andre ter Stegen noch eine Ära im Tor prägen

Doch ter Stegen erwischte an diesem Nachmittag im Mai 2013 in Washington einen Tag zum Vergessen. Vier Gegentreffer kassierte er beim 3:4 gegen die Gastgeber.

Elf Jahre ist es her, dass der damalige Keeper von Borussia Mönchengladbach in Abwesenheit der Champions-League-Finalisten Manuel Neuer und Roman Weidenfeller das Tor der deutschen Nationalmannschaft hütete.

Doch nach zwölf Gegentreffern in den ersten drei Länderspielen schien die Karriere des Youngsters in der DFB-Auswahl schon vorbei zu sein, noch ehe sie richtig begonnen hatte.

"Um ehrlich zu sein, hatte ich immer wieder Situationen und Momente, in denen ich darüber nachdachte und es war oft ein Schlag", sagte der Barca-Kapitän im Teamquartier in Herzogenaurach:

Er habe sich auch Gedanken über einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft gemacht, gab er am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Ungarn ( am Samstag ab 20.45 Uhr im ran-Liveticker ) offen zu.

"Es gab in den letzten Jahren sehr viele enge Entscheidungen, die am Ende immer in die Richtung von Manu gegangen sind. Ich bin damit professionell umgegangen, aber es war natürlich auch frustrierend. Mein Anspruch war immer, die Nummer eins zu sein, was mir ein Jahrzehnt lang leider Gottes nicht gelungen ist."

Nun aber hat Neuer mit 38 Jahren zumindest im DFB-Team aufgehört, weshalb Julian Nagelsmann den 40-maligen Nationalspieler endlich zum neuen Stammtorwart erklärt hat.