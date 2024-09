DFB-Team: Der Fahrplan bis zum Jahresende 2024

Anzeige

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit vier Punkten aus zwei Spielen in die Nations League gestartet. ran zeigt die wichtigsten Termine für das DFB-Team im weiteren Jahresverlauf 2024.

Nach dem umkämpften Nations-League-Spiel in den Niederlanden (2:2) hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen Monat Pause.

Die DFB-Auswahl gastiert in ihrem nächsten Spiel in der Nations League in Bosnien-Herzegowina (11. Oktober 2024).

Der Fahrplan der DFB-Elf im Überblick:

11. Oktober: Bosnien-Herzegowina - Deutschland in Zenica (20:45 Uhr im Liveticker)

14. Oktober: Deutschland - Niederlande in München (20:45 Uhr im Liveticker)

16. November: Deutschland - Bosnien-Herzegowina in Freiburg (20:45 Uhr im Liveticker)

19. November: Ungarn - Deutschland in Budapest (20:45 Uhr im Liveticker)