Deutschlands Nationalmannschaft hat das Final Four der UEFA Nations League erreicht. Nun wartet dieser Gegner im Halbfinale im Juni 2025.

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Sonntagabend im Rückspiel gegen Italien das Halbfinale in der UEFA Nations League erreicht.

Durch das 3:3 (3:0)-Unentschieden im Rückspiel in Dortmund schaffte es das DFB-Team unter die letzten Vier in der UEFA Nations League. Auswärts siegte das DFB-Team zuvor mit 2:1.

Nun trifft das DFB-Team im Halbfinale am 4. Juni 2025 auf Portugal um Altstar Cristiano Ronaldo. Die Portugiesen setzten sich im Rückspiel in der Verlängerung gegen Dänemark mit 5:2 durch. Im Hinspiel in Dänemark verlor Portugal hingegen mit 0:1.