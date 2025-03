Deutschland hat durch ein 3:3 (3:0)-Unentschieden im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Nations League das Halbfinale erreicht. ran zeigt die Noten der DFB-Stars. Von Tobias Hlusiak Die deutsche Nationalmannschaft hat am Sonntagabend im Rückspiel gegen Italien das Halbfinale in der UEFA Nations League erreicht. Besonders in der ersten Halbzeit beim 3:3 (3:0)-Unentschieden zauberte das DFB-Team eine Gala-Vorstellung auf den Rasen im Dortmunder Signal-Iduna-Park, angetrieben von Kapitän Joshua Kimmich, der an allen drei Toren beteiligt war. Tickets für das Final Four der Nations League: Wie kommt man an Karten für die Spiele in Stuttgart und München? Allerdings brachte das DFB-Team die klare Halbzeitführung nicht über die Zeit, am Ende musste Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar um den Halbfinal-Einzug zittern. ran zeigt die Noten der DFB-Stars zum Spiel gegen Italien.

Oliver Baumann An den Gegentoren kann die neue deutsche Nummer eins nichts machen. Unhaltbare kann der Hoffenheimer diesmal aber keine entschärfen. Hat trotz vier Gegentoren in zwei Spielen seine Position dennoch gestärkt. ran-Note: 3

Jonathan Tah Rettet gleich zu Spielbeginn spektakulär (4.), aber fast auf Kosten eines Eigentores. Dann lange Zeit ohne Fehl und Tadel. Als Italien in der zweiten Hälfte besser wird, nicht immer Herr der Lage. Viel zu passiv vor Keans zweitem Treffer (69.). Im Spielaufbau wackelt er erneut ein ums andere Mal. ran-Note: 4

Antonio Rüdiger Nach Kräften bemüht, im italienischen Ansturm in Hälfte zwei den Überblick zu behalten. Das gelingt nicht immer. Hat aber – wie gewohnt – keine großen Schnitzer drin und geht als Aggressive-Leader voran. Solides Spiel des Abwehrchefs bis zu seiner Auswechslung (82.). ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Darf nach seiner starken Vorstellung von Mailand diesmal von Beginn an ran. Der Dortmunder rechtfertigt diese Entscheidung lange ohne Wenn und Aber. Super aggressiv in den Zweikämpfen und mit gutem Auge für Vorstöße mit Ball. Auch seine spielöffnenden Pässe haben die richtige temperatur. Glück als nach dem gegen ihn verhängten Elfmeter der VAR einschreitet (74.). Muss man nicht zurücknehmen. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Deutlich defensiver als noch in San Siro interpretiert der Kapitän den Part hinten rechts. Gegen den Ball in der Fünferkette, mit dem Spielgerät mit drei Nebenleuten. Seine offensiven Momente kommen trotzdem: Den Elfer zur Führung verwandelt er ganz sicher (30.). Sieben Minuten später wie einst Trent Alexander-Arnold mit Schlitzohr-Ecken-Assist auf Musiala. In beiden Spielen an insgesamt vier Toren beteiligt. Weltklasse! Wird in Minute 49 von Sane auf dem falschen Fuß erwischt. Per Freistoß kurz vor Schuss um ein Haar mit seinem zweiten Treffer. ran-Note: 1

Angelo Stiller Rückt für Groß in die erste Elf und gibt hinter Goretzka die einzige Sechs. Kommt sehr gut rein. Wach und oft Gewinner zweiter Bälle. Einmal kommt er zu spät und sieht Gelb (23.). Ansonsten mit einem starken Auftritt. Löst viele knifflige Situationen mit Auge und klugen Seitenverlagerungen. Dürfte in Zukunft öfter beginnen. ran-Note: 2

Leon Goretzka Fast noch stärker als in San Siro. Schwingt sich auch im Rückspiel zum zentralen Mann im deutschen Spiel auf. Darf seine Position super-offensiv interpretieren und taucht so immer wieder in der Spitze auf. Läuft immer wieder als Erster an und setzt im Gegenpressing Duftmarken. Leitet dazu mit Traumpass auf Kleindienst die Szene ein, die zum Elfmeter führt. Weil es so gut klappte, spielt der Münchner den selben Pass nochmal auf Kimmich – der flankt zum dritten Treffer. Hat nach einer Stunde Feierabend und geht unter großem Applaus vom Platz. ran-Note: 1

Maximilian Mittelstädt Rückt in de Startelf und setzt schon nach wenigen Sekunden den Ton. Sein Schuss rauscht aber über den Kasten. Arbeitet gegen den Ball hinten links in der Fünferkette, offensiv wird der Stuttgarter zum Außenstürmer, der immer wieder per Flanken die Türme Kleindienst und Goretzka sucht. Verteidigt in Hälfte zwei mit dem Herz in der Hand. Kurz vor Schluss verursacht der Stuttgarter per Handspiel nach einer Ecke einen unglücklichen Elfmeter. ran-Note: 3

Leroy Sane Wirkt in einer stark aufspielenden Mannschaft fast wie ein Fremdkörper. Nach vorne wirkungslos und ohne Durchschlagskraft. Hat selbst nur einen Abschluss, verfehlt das Tor aber (26.). Dazu mit verheerend ungenauem Pass in Richtung Kimmich vor dem Anschlusstreffer der Gäste – der geht auf ihn. ran-Note: 5

Tim Kleindienst Seine Mitspieler brauchen etwas, um ihn erstmals zu finden. Dann rappelt’s aber gleich. Buongiorno kann den Gladbacher nur noch umreißen – Elfmeter (29.). Damit ist Kleindienst auf Betriebstemperatur. Einen Kopfball holt Donnarumma noch aus dem Winkel, der nächste sitzt (45.). Viertes Tor im sechsten Länderspiel. In der zweiten Halbzeit reibt er sich in Kopfballduellen mit den italienischen Innenverteidigern auf, schlägt sich aber gut. ran-Note: 2

Jamal Musiala Öffnet mit seinen unvorhersehbaren Drehungen in Dribblings immer wieder Räume. Zunächst noch ohne Fortune im Abschluss, weil gleich drei Schüsse aus aussichtsreichen Positionen geblockt werden. Dann düpiert er im Ecken-Zusammenspiel mit Kimmich die gesamte italienische Mannschaft. In der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so stark. ran-Note: 2

Nadiem Amiri Auch er kommt in Minute 62 ins Spiel. Spielt für Goretzka, aber deutlich defensiver und unauffälliger als der Münchner. Große fehler leistet er sich aber nicht. ran-Note: 3

Pascal Groß Darf eine halbe Stunde ran, weil Stiller vom Platz geht. Kommt in eine Phase, in der die Mannschaft keinen Zugriff auf die Partie hat. Auch der Dortmunder bringt diesen nicht zurück. Vor dem zweiten Gegentor nur Begleitschutz für Vorlagengeber Ricci. ran-Note: 4

Karim Adeyemi Teil eines Dreierwechsels nach knapp einer Stunde, als er für Sane auf die rechte offensive Seite geht. Etwas zu motiviert sammelt er nur wenig später wegen eines Fouls die Gelbe Karte ein. Sorgt immerhin für etwas Entlastung, ansonsten in der Defensive eingebunden. ran-Note: 3

Robert Andrich Ersetzt in der 79. Minute Musiala, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das gelingt zwar nicht. Der Leveerkusener trägt daran aber keine Schuld. ran-Note: ohne Bewertung