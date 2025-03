"Es wird ein kurzes Turnier, aber für uns ein sehr, sehr wichtiges Turnier, in dem wir dann positiv abschneiden wollen und hoffentlich auch die Menschen wieder begeistern können", sagte Kapitän Joshua Kimmich.

Entsprechend groß ist die Vorfreude und die Hoffnung auf ein kleines "Sommermärchen" vom 4. bis 8. Juni in den Austragungsorten München und Stuttgart.

Erstmals überhaupt hat sich die Nationalmannschaft für das Final Four der Nations League qualifiziert, und das gleich als Gastgeber.

Am Ende musste die DFB-Auswahl beim 3:3 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien nochmal zittern, dann stand fest:

Die deutschen Fußball-Fans freuen sich auf die "Mini-EM" im Juni. Dabei stand der Finalort München auf der Kippe, ehe der FC Bayern in letzter Minute eingriff.

Das Wichtigste zum Final Four

Und Sportdirektor Rudi Völler ergänzte: "Ein tolles Final Four haben wir hier in Deutschland. Ich freue mich darauf."

"Peinlich", schimpfte der frühere Klubboss Karl-Heinz Rummenigge wenig später in der "Sport Bild" und zeigte sein Unverständnis für Reiter, "zumal er beim FC Bayern im Verwaltungsbeirat sitzt und eine Fußball-Affinität hat. Er weiß doch, welchen Wert der Fußball für München hat".

Oberbürgermeister Dieter Reiter sprach damals von "Nations-League-Dingsda" und erklärte öffentlich in Namen der Landeshauptstadt das Desinteresse als Austragungsort.

"Zum Gespräch kann ich mich nicht äußern, aber mein Beweggrund ist ganz einfach: Erstens sehe ich die deutsche Mannschaft am liebsten zu Hause, zweitens in München und drittens ist es für die Stadt auch eine großartige Chance, Europa und der Welt zu zeigen, dass wir nicht nur gastfreundlich sind, sondern beste Bedingungen haben."

"Richtig ist, dass ich Dieter Reiter angerufen habe", erklärte Dreesen am Montag auf ran -Nachfrage bei der Präsentation des Siegerpokals der Klub-WM:

Am anderen Ende der Leitung war Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, der offenbar eindringlich und letztlich erfolgreich auf sein Vereinsmitglied einredete, den Beschluss über eine Absage zu vertagen.

Erst ein Anruf in buchstäblich letzter Minute bei Reiter rettete das Finale in der Allianz Arena.

Erst ein Anruf in letzter Minute rettet das Turnier

Champions-League- und Nations-League-Finale in der Allianz Arena

Der CEO war wie offenbar auch die weitere Führungsmannschaft des Rekordmeisters der Überzeugung, dass man sich diese Chance eines Heimturniers im eigenen Stadion nicht entgehen lassen dürfe.

"Wir haben in der Allianz Arena eine ikonische Sportstätte", sagte Dreesen: "Und wenn wir schon das große Privileg haben, dass wir vorher bereits das Champions-League-Finale haben, lag es auf der Hand, dass die UEFA natürlich München für dieses Final Four auserwählt hat."

Nur wenige Tage liegen zwischen dem Endspiel der Königsklasse am 31. Mai und dem ersten Halbfinale der Nations League am 4. Juni, das zweite Halbfinale (5. Juni) sowie das Spiel um Platz drei (8. Juni) finden in Stuttgart statt.

Nach Dreesens Eingreifen sorgten der FC Bayern, der DFB und die UEFA gemeinsam für einen Stimmungsumschwung beim zuvor so kritischen Stadtrat.