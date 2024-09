"Ich erwarte sie schon etwas offensiver als bei der EM. Am Ende liegt es aber an uns, wie tief wir den Gegner hinten reindrücken können."

Gut zwei Monate nach dem K.o. gegen den späteren Europameister Spanien trifft die DFB-Auswahl in der UEFA Nations League auf Ungarn (Samstag, ab 20:45 Uhr im Liveticker) , gegen das in der EM-Vorrunde mit 2:0 gewonnen wurde.

49.000 Zuschauer in der ausverkauften Düsseldorfer Arena erwarten am Samstag eine Fortsetzung der bis zum unglücklichen Viertelfinal-K.o. erfolgreichen Heim-Europameisterschaft der deutschen Nationalmannschaft.

Neue Nummern beim DFB Nach den Rücktritten von Toni Kroos, Manuel Neuer und Co. hat der DFB auch deren Rückennummern neu vergeben.

Zentrales Mittelfeld: Groß der neue Kroos

Robert Andrich dürfte wie schon in vier der fünf EM-Spiele als Abräumer anfangen, daneben wird Pascal Groß in einer etwas vorgerückten Position auflaufen. In einer ähnlichen Rolle hat der Neu-Dortmunder bislang im Klub neben Emre Can gespielt und galt daher auch schon bei der Euro als Kroos-Backup.

"Pascal wird spielen. Aber er macht nicht den Kroos, sondern den Pascal", erklärte Nagelsmann: "Wir brauchen niemanden, der Toni Kroos ersetzt, wir brauchen Spieler, die ihre Stärken einbringen. Pascal ist ein Spieler, der keine Angst hat, Bälle zu kriegen, und Verantwortung zu übernehmen. Das ist ganz wichtig."

Groß selbst meinte zu seinen Aufgaben: "Meine Art hat sich nicht geändert, ob jemand zurückgetreten ist oder nicht. Ich habe großen Respekt vor Toni, aber ich versuche, mein Spiel zu spielen und die Mannschaft besser zu machen."

Dahinter sind neben Can noch Bayern-Youngster Aleks Pavlovic und der einzige Neuling Angelo Stiller die Nachrücker. "Beide sind sehr mutig und wollen viele Bälle. Es gab keinen Moment, wo sie sich schüchtern versteckt haben", lobte Nagelsmann das Duo.