Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung ein "Zeichen für alle" setzen wollen.

"Wir wollen die WM in den USA nutzen, um maximal erfolgreich zu sein und zeigen, dass der Weg noch nicht zu Ende ist", sagte Nagelsmann beim Festakt zum 125-jährigen Jubiläum des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitagabend in Leipzig.

Sein neuer Vertrag läuft nun bis 2028, damit wollte Nagelsmann vor und während der WM 2026 seinen "vollen Fokus in die Mannschaft stecken" und nicht mit Gedanken um die Zukunft abgelenkt sein.

"Ich freue mich auf viele weitere - hoffentlich noch erfolgreiche - Turniere", sagte der 37-Jährige, der mit seinem Team bei der Heim-EM im Viertelfinale am späteren Europameister Spanien gescheitert war.

Das Turnier in Deutschland sei für ihn persönlich eine tolle Erfahrung gewesen. "Ich spüre ein extremes Vertrauen, auch in den Phasen, in denen es nicht so lief", sagte Nagelsmann zur Zusammenarbeit mit der DFB-Spitze: "Ich fühle mich unglaublich wohl, habe großes Vertrauen in die Mannschaft. Man merkt richtig, sie haben Lust, Dinge aufzusaugen und sich zu verbessern." Dies gelte auch für die Phasen, in denen die Nationalmannschaft nur wenige Tage zusammen sei.