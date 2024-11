Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft tritt bei den Länderspielen im November in der UEFA Nations League erneut ohne Superstar Kylian Mbappe an.

Nun aber gibt es Medienberichte, dass Mbappe sich weigere, noch mal unter Deschamps in der "L’Equipe Tricolore" aufzulaufen. Dies berichtet der Sportjournalist Romain Molina, der unter anderem für den "Guardian", die "BBC" und die "New York Times" gearbeitet hat.

Jorrel Hato (Ajax Amsterdam) Ebenfalls in die Kategorie Talent fällt Ajax-Defensiv-Star Jorrel Hato, der von der "Marca" als möglicher Real-Kandidat genannt wird. Der 18-Jährige könnte in der Abwehr der "Königlichen" sowohl im Zentrum als auch links spielen, ist trotz seines jungen Alters bereits niederländischer Nationalspieler. Hatos Vertrag läuft allerdings auch noch langfristig bis zum Sommer 2028.

Cristian Romero (Tottenham Hotspur) In England wird Real Madrid derzeit sogar mit drei möglichen Januar-Neuzugängen in Verbindung gebracht, einer von ihnen ist laut "CaughtOffside" Tottenhams Argentinier Cristian Romero. Der 26-Jährige hat bei den Spurs allerdings auch noch einen längerfristigen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Castello Lukeba (RB Leipzig) Neben Laporte nennt die "Marca" mit Castello Lukeba einen Bundesliga-Profi als möglichen Real-Kandidaten. Der 21-jährige Franzose steht bis 2029 bei RB Leipzig unter Vertrag, wäre also entsprechend teuer für die Madrilenen. Im Januar müsste eine Ablösesumme ohnehin frei verhandelt werden, im Sommer 2025 hätte er wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 90 Millionen Euro.

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, soll Tah einer der Top-Kandidaten der "Königlichen" sein. Der 28-Jährige steht noch bis 2025 in Leverkusen unter Vertrag, entsprechend könnte man auf eine vergleichsweise geringe Ablösesumme hoffen. Tahs Berater Pini Zahavi erklärte jüngst in der "Sport Bild": "Jetzt ist die Situation ganz einfach: Jonathan geht im nächsten Sommer zu einem großen Verein."

Dass Zidane das Amt des französischen Nationaltrainers reizen würde, äußerte der frühere Real-Coach bereits in der Vergangenheit. "Natürlich will ich das. Ich hoffe, dass ich das eines Tages sein werde. Wann? Es liegt nicht an mir. Aber ich möchte den Kreis schließen, ich bin noch nicht fertig mit der französischen Nationalmannschaft. Es ist das Schönste, was es gibt, es wäre alles für mich", sagte Zidane schon 2022.

Allerdings soll der aktuelle Amtsinhaber trotz der angeblichen Dissonanzen mit Superstar Mbappe weiterhin großes Vertrauen der Verantwortlichen im französischen Fußball-Verband FFF genießen. Somit dürfte eine Amtsübernahme von Zidane frühestens für den Sommer 2026 eine ernsthafte Option sein, dann nämlich endet Deschamps' Vertrag.