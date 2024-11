Deniz Undav muss wegen einer Verletzung auf die kommenden DFB-Spiele in der Nations League verzichten. Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert und holt einen anderen Offensivstar.

Deniz Undav fällt für die kommenden Spiele des DFB-Teams in der Nations League aus.

"Deniz Undav wird morgen nicht wie geplant zur Nationalmannschaft reisen. Er steht für die Nations League-Spiele aufgrund seiner Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite nicht zur Verfügung", schrieb das DFB-Team am Sonntagnachmittag.

Der 28-Jährige fehlte auch im Kader des VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag im Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte auf den Ausfall, indem er Leroy Sane vom FC Bayern München für die Spiele am 16. November (20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) nachnominierte.

Undav hatte sich die Verletzung bei der 0:2-Niederlage der Stuttgarter gegen Atalanta Bergamo in der Champions League am Mittwochabend zugezogen.