Spaniens Youngster Lamine Yamal klagt nach dem Spiel gegen Dänemark über muskuläre Probleme. Muss nun der FC Barcelona auf seinen Superstar verzichten? Inzwischen haben die "Blaugrana" eine Diagnose bekanntgegeben.

Die Fans des FC Barcelona können aufatmen. Denn am Sonntagnachmittag gab der spanische Verband RFEF bekannt, dass bei Lamine Yamal keine strukturelle Verletzung festgestellt werden konnte. Am Montagnachmittag wurde der spanische Nationalspieler dann nochmal von den Vereinsärzten des FC Barcelona untersucht - dabei bestätigte sich das Ergebnis des Verbandes. Yamal hat sich in der Nations-League-Partie gegen Dänemark (1:0) eine Zerrung des linken Oberschenkelmuskels zugezogen.

Eine Oberschenkelzerrung heilt in der Regel binnen vier bis sechs Tagen aus. Damit dürfte der Europameister im Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München am nächsten Mittwoch wieder im Kader stehen.

Brisant dabei: Gegenspieler und Leicester-Akteur Victor Kristiansen gab im Nachgang des Nations-League-Spiels zu, Yamal absichtlich gefoult zu haben. Zwar habe er nur zeigen wollen, dass "er mitspiele und keine Angst habe". Dass sich der spanische Superstar in Folge eines bewussten Fouls verletzte, hat dennoch einen faden Beigeschmack.

Kristiansen hatte für sein hartes Einsteigen die Gelbe Karte gesehen, wenige Minuten später musste Yamal angeschlagen ausgewechselt werden.

Yamal verpasste seit Beginn der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend nur vier Spiele. In dieser Spielzeit kommt der Rechtsaußen schon auf elf Einsätze und kann jeweils fünf Tore und Vorlagen vorweisen.