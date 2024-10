Damals kam er in einer Pokerrunde rund um das Länderspiel der DFB-Auswahl in London gegen England auf die Idee, sich ein Escort-Girl aufs Zimmer zu bestellen.

Max Kruse: Normalerweise immer schlau

"Normalerweise war ich immer so schlau, dass ich das in einem extra Zimmer auf einer anderen Etage gemacht habe", sagte er und erklärt:

"In der Nationalmannschaft ist das so: wenn du in einem Hotel bist, hast du die ganze Etage für dich. Und dann nimmst du einfach eine andere Etage. Statt den 6. den 2. Stock. Und sie checkt dann ein, und dann gehst du auch in den anderen Stock."

Doch an besagtem Tag sei er unaufmerksam gewesen: "Hab nicht aufgepasst und sie einfach auf mein Zimmer bestellt."

Wenig später standen dann der damalige Co-Trainer Hansi Flick und Manager Oliver Bierhoff vor der Tür und wiesen Kruse an, die Dame nach Hause zu schicken.

Interessantes Detail: "Aber das haben ja viele gemacht. Auch in dem Hotel und auch an dem Abend. Nur halt in einer anderen Etage“, sagte er.