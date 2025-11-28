Die DFB-Frauen überraschen gegen Spanien mit einer herausragenden Leistung. Auch wenn sie sich nicht belohnen, macht das Mut für die Zukunft. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Deutschland hat es verpasst, sich für eine herausragende Leistung zu belohnen. Das ist die schlechte Nachricht am Freitagabend. Im Hinspiel des Finals der Nations League gegen Spanien reichte es trotz zahlreicher guter Chancen nur zu einem 0:0. "Wir müssen effizienter werden", sagte ein stolzer, aber auch angefressener Christian Wück hinterher beim "ZDF".

Nations League: DFB-Frauen gegen Spanien das bessere Team Auch der Bundestrainer weiß, dass es in Spanien am Dienstagabend ganz anders laufen könnte als in Kaiserslautern, wo sein Team über 90 Minuten das bessere Team war. DFB-Frauen vs. Spanien: Jule Brand abgemeldet, Bayern-Flügel überzeugt – die Noten zur Nations League Genau das aber ist eine von sehr vielen guten Nachrichten für das DFB-Team. Dass es Spanien phasenweise so vorführen würde, war kaum zu erahnen und ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. "Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir Spanien soweit, dass sie keinen Bock mehr hatten", sagte Janina Minge nach der Partie. Deutschland war griffig im Pressing, schob aus dem Mittelfeldpressing heraus immer wieder klug nach vorn und erzwang Fehler, die man von den Spanierinnen schon länger nicht mehr gesehen hat.

Deutschland erinnert an die EM 2022 Über Elisa Senß und Sjoeke Nüsken wurden die Bälle erobert und dann schnell in die Tiefe gespielt, wo vor allem Klara Bühl und Nicole Anyomi regelmäßig ihr Tempo ausspielen konnten. Eine Ausrichtung, die nicht nur Hoffnung für das Rückspiel und den womöglich ersten Titel seit Olympia 2016 macht, sondern auch weit darüber hinaus. Deutschland hat unter Wück einen Rhythmus gefunden und kann mittlerweile gegen starke Teams wie Spanien oder zuletzt Frankreich mithalten, indem sie gegen den Ball diszipliniert und aggressiv arbeiten und im Umschaltverhalten ihre Geschwindigkeit ausspielen. Was für Wück in Zukunft wichtig sein wird, ist die Verbesserung des Ballbesitzspiels, wenn man sich nicht wie gegen die Top-Nationen ausschließlich auf das Kontern verlassen kann. Für die DFB-Frauen gilt bei kommenden Turnieren deshalb fast schon: Je härter der Weg ins Finale ist, desto besser für sie. Wie bei der EM 2022 als sie unter anderem Dänemark, Spanien, Österreich und Frankreich auf dem Weg ins Finale schlagen mussten. Die Aufbruchstimmung hat aber nicht nur damit zu tun, dass das System von Wück immer besser greift.