- Anzeige -
- Anzeige -
Nations League

DFB-Frauen und eine Weltklasse-Spielerin gegen Spanien machen Mut für die Titeljagd und die Zukunft - Kommentar

  • Aktualisiert: 29.11.2025
  • 09:24 Uhr
  • Justin Kraft

Die DFB-Frauen überraschen gegen Spanien mit einer herausragenden Leistung. Auch wenn sie sich nicht belohnen, macht das Mut für die Zukunft. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Deutschland hat es verpasst, sich für eine herausragende Leistung zu belohnen. Das ist die schlechte Nachricht am Freitagabend.

Im Hinspiel des Finals der Nations League gegen Spanien reichte es trotz zahlreicher guter Chancen nur zu einem 0:0. "Wir müssen effizienter werden", sagte ein stolzer, aber auch angefressener Christian Wück hinterher beim "ZDF".

- Anzeige -
- Anzeige -
Caen, Frankreich 28. Oktober 2025: UEFA Nations League Women - 2025 2026 - Frankreich vs. Deutschland Im Bild: Torschützin Nicole Anyomi (Deutschland), rechts im Bild, macht das Tor zum 3:1 für Deu...

Am 2.12. ab 18:30: Spanien vs. Deutschland LIVE auf Joyn!

Verfolge das Rückspiel im Nations-League-Finale live im Stream auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Nations League: DFB-Frauen gegen Spanien das bessere Team

Auch der Bundestrainer weiß, dass es in Spanien am Dienstagabend ganz anders laufen könnte als in Kaiserslautern, wo sein Team über 90 Minuten das bessere Team war.

Genau das aber ist eine von sehr vielen guten Nachrichten für das DFB-Team. Dass es Spanien phasenweise so vorführen würde, war kaum zu erahnen und ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung.

"Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir Spanien soweit, dass sie keinen Bock mehr hatten", sagte Janina Minge nach der Partie. Deutschland war griffig im Pressing, schob aus dem Mittelfeldpressing heraus immer wieder klug nach vorn und erzwang Fehler, die man von den Spanierinnen schon länger nicht mehr gesehen hat.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland erinnert an die EM 2022

Über Elisa Senß und Sjoeke Nüsken wurden die Bälle erobert und dann schnell in die Tiefe gespielt, wo vor allem Klara Bühl und Nicole Anyomi regelmäßig ihr Tempo ausspielen konnten.

Eine Ausrichtung, die nicht nur Hoffnung für das Rückspiel und den womöglich ersten Titel seit Olympia 2016 macht, sondern auch weit darüber hinaus. Deutschland hat unter Wück einen Rhythmus gefunden und kann mittlerweile gegen starke Teams wie Spanien oder zuletzt Frankreich mithalten, indem sie gegen den Ball diszipliniert und aggressiv arbeiten und im Umschaltverhalten ihre Geschwindigkeit ausspielen.

Was für Wück in Zukunft wichtig sein wird, ist die Verbesserung des Ballbesitzspiels, wenn man sich nicht wie gegen die Top-Nationen ausschließlich auf das Kontern verlassen kann. Für die DFB-Frauen gilt bei kommenden Turnieren deshalb fast schon: Je härter der Weg ins Finale ist, desto besser für sie.

Wie bei der EM 2022 als sie unter anderem Dänemark, Spanien, Österreich und Frankreich auf dem Weg ins Finale schlagen mussten. Die Aufbruchstimmung hat aber nicht nur damit zu tun, dass das System von Wück immer besser greift.

DFB-Frauen: Junge Spielerinnen machen Hoffnung für die Zukunft

Die Vielzahl an jungen Spielerinnen, die gerade in verantwortungsvolle Positionen wachsen, macht Hoffnung für die kommenden Jahre. Klara Bühl ist mit ihren 24 Jahren endgültig in der Weltklasse angekommen und führt diese neue Generation an Spielerinnen an. Zeigte sie in der Vergangenheit noch wechselhafte Leistungen, ist ihre Konstanz jetzt beeindruckend.

Gegen Spanien war sie an fast jedem gefährlichen Angriff direkt oder in der Entstehung beteiligt. Was auch daran lag, dass sie ihr Zusammenspiel mit Teamkollegin Franziska Kett perfektioniert hat. Eine weitere junge Spielerin, die mit 21 Jahren aktuell sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Team konstant herausragende Leistungen zeigt.

Hinzu kommen mit Selina Cerci (25), Jule Brand (23), Sjoeke Nüsken (24), Giulia Gwinn und Janina Minge (beide 26) Spielerinnen, die die Nationalelf noch eine Weile prägen können. Carlotta Wamser und Camilla Küver (beide 22) fehlten verletzt, die hochveranlagte Alara (19) kam von der Bank.

Auch aus dem U-Bereich wird in den kommenden Jahren einiges nachkommen. Deutschland hat wieder eine Qualität im Kader, die perspektivisch zu Titeln führen kann. Vielleicht gelingt der erste Wurf bereits im Finalrückspiel gegen Spanien in der Nations League am Dienstag.

Fußball: News und Videos
Kimmich
News

Diese Gegner drohen dem DFB-Team bei der WM

  • 29.11.2025
  • 10:52 Uhr
Deutschland Italien Nations League
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 29.11.2025
  • 10:50 Uhr
imago images 1069680255
News

Bundestrainer erklärt Handschlag-Zoff

  • 29.11.2025
  • 10:50 Uhr
2247032568
News

Hammerlos(e): Italiens Weg zur WM wird steinig

  • 29.11.2025
  • 10:50 Uhr
Derzeit zum Zuschauen gezwungen: Tiago Tomás
News

VfB auch in Hamburg ohne Tomás

  • 29.11.2025
  • 10:50 Uhr
Schick
News

Leverkusen im Flow: Eine Gefahr auch für die Bayern?

  • 29.11.2025
  • 10:39 Uhr
v.li.: Eva Navarro (Spanien, 19), Franziska Kett (DFB-Frauen, 17), Zweikampf, Spielszene, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion, 28.11.2025, Kaiserslautern (Deutschland), Fussball,...
News

DFB-Noten vs. Spanien: Eine 21-Jährige verzückt die Fans

  • 29.11.2025
  • 10:33 Uhr
Gelsenkirchen, Deutschland, 28.11.25: Kenan Karaman (FC Schalke 04) Torjubel, jubelt mit seiner Mannschaft nach dem Treffer zum 1:1 waehrend des Spiels der 2. Bundesliga zwischen FC Schalke 04 - SC...
News

Kommentar: Darum ist Schalke aufstiegsreif

  • 29.11.2025
  • 10:19 Uhr
imago images 1067050834
News

Gladbach, Fener und Co.: Kruse verrät seine Gehälter

  • 29.11.2025
  • 10:17 Uhr
referee Mohammed Al-Hakim shows a yellow card to Victor Edvardsen of Go Ahead Eagles and Angelo Stiller of VfB Stuttgart Go Ahead Eagles v VfB Stuttgart, UEFA Europa League 2025 26 League Phase MD5...
News

Stiller-Zoff: Eagles bestrafen Edvardsen

  • 29.11.2025
  • 10:07 Uhr
Fußball: Galerien
Lennart Karl

Karl historisch: Die jüngsten Torschützen der CL-Geschichte

  • Galerie
  • 26.11.2025
  • 21:40 Uhr
Niclas GeilkrugUpdate

Bittere Entwicklung: Füllkrug offenbar vor dem Aus

  • Galerie
  • 25.11.2025
  • 18:20 Uhr
Curaçao v Canada - Gold Cup 2025Update

Karibik-Zwerge fahren zur WM - 42 von 48 Teams fix

  • Galerie
  • 19.11.2025
  • 11:00 Uhr
HjulmandUpdate

Bundesliga-Transfergerüchte: Frischer Wind für Bayers Offensive?

  • Galerie
  • 08.11.2025
  • 10:35 Uhr
Marin El Mala Bobic

El Mala und Co.: Wenigste Bundesliga-Spiele vor dem DFB-Debüt

  • Galerie
  • 07.11.2025
  • 23:53 Uhr
RECORD DATE NOT STATED Concacaf Champions Cup 2024 Nashville (USA) vs Inter Miami (USA) - Round of 16 Lionel Messi celebrates his goal 2-1 with Federico Redondo Solari and Sergio Busquets of Inter ...

MLS-Gehälter: Messi verdient das 14-fache von Müller

  • Galerie
  • 31.10.2025
  • 13:49 Uhr
imago images 1067122156

Wertvollster Fußballer jedes Jahrgangs - vier Bayern dabei

  • Galerie
  • 27.10.2025
  • 23:01 Uhr
Victor Boniface als FreistoßschützeUpdate

Freistoßschütze Boniface amüsiert Leverkusen-Stars

  • Galerie
  • 25.10.2025
  • 14:35 Uhr
RB Leipzig - Hamburg Bundesliga Leipzig, 18.10.2025, Red Bull Arena, Fußball, 1.Bundesliga, 7.Spieltag , RB Leipzig vs. Hamburger SV, Im Bild: Verabschiedung des langjährigen RBL Spielers Yussuf Po...

Poulsen in Leipzig: Riesige Choreo für Klub-Legende

  • Galerie
  • 18.10.2025
  • 19:19 Uhr
Kees van Wonderen

Wer übernimmt Schalke: Gelingt der Neu-Anfang?

  • Galerie
  • 15.10.2025
  • 18:53 Uhr