Nations League: DFB -Frauen unterliegen Spanien - Lehrstunde statt Revanche im Finale

Der Titeltraum ist geplatzt, die Krone bleibt in Spanien: Die deutschen Fußballerinnen haben den ersten Triumph in der Nations League klar verpasst. Giulia Gwinn und ihre Teamkolleginnen schlichen mit hängenden Köpfen an der glänzenden Trophäe vorbei. Und als die spanische Final-Fiesta im brodelnden Estadio Metropolitano auf den Höhepunkt zusteuerte, verdauten die deutschen Fußballerinnen bereits die nächste Lehrstunde. Der Titeltraum ist geplatzt, die Krone bleibt in Spanien: Das DFB-Team verpasste den ersten Triumph in der Nations League klar. "Die erste Hälfte haben wir ausgeglichen gestaltet, danach konnten wir das Niveau nicht mehr halten, so ehrlich müssen wir sein", sagte Bundestrainer Christian Wück in der "ARD" nach dem 0:3 (0:0) im Rückspiel gegen den gnadenlosen Weltmeister. Kanter-Sieg im DFB-Pokal gegen Lautern: Hertha BSC darf weiter vom Finale träumen

Hertha BSC: Kennet Eichhorn ist nun jüngster Torschütze im DFB-Pokal Und obwohl das deutsche Team weiter auf den ersten Titel seit dem Olympiasieg 2016 in Rio warten muss, verabschiedete sich Wück "erhobenen Hauptes" aus der Saison: "Wir werden aus solchen Endspielen wachsen." Nach dem verschenkten DFB-Sieg im torlosen Hinspiel zerstörten Claudia Pina (61./74.) und Vicky López (68.) mit ihren Treffern die Hoffnungen der nach dem Rückstand mutlosen deutschen Auswahl, die im zweiten Durchgang chancenlos blieb und keine Antwort auf die Rückschläge fand.

- Anzeige -

- Anzeige -

Aitana Bonmati fehlt wegen einem Wadenbeinbruch "Das 0:1 hat uns das Genick gebrochen. Die Spanierinnen waren einfach total effizient", sagte Sjoeke Nüsken. Für Gwinn fiel die Niederlage zu hoch aus, das "0:3 ist dann sehr, sehr bitter für uns". Vier Monate nach dem schmerzhaften K.o. im EM-Halbfinale (0:1 n.V.) gab es für das DFB-Team in einer hitzigen Atmosphäre eine Lehrstunde statt der erhofften Revanche. Auf der Tribüne fieberte auch die DFB-Spitze mit, unter Hochspannung geht die Dienstreise für Verbandschef Bernd Neuendorf und Kollegen schon am Mittwoch weiter. In der UEFA-Zentrale in Nyon hofft der Deutsche Fußball-Bund nun wenigstens auf den Zuschlag für die Ausrichtung der Frauen-EM 2029.

- Anzeige -

- Anzeige -

Internationale Transfergerüchte: Oldie Sergio Ramos bietet sich wohl bei Serie-A-Topklub an 1 / 17 © Getty Images Sergio Ramos (CF Monterrey)

Mit 39 Jahren denkt Sergio Ramos wohl noch nicht daran, seine Karriere zu beenden. Vielmehr soll sich der langjährige Kapitän von Real Madrid, aktuell noch bis Ende 2025 bei Monterrey CF in Mexiko unter Vertrag, schon wieder in Europa umsehen. Laut "Tuttosport" traten seine Berater aktiv an die AC Mailand heran, die Italiener wollen sich wohl im Januar tatsächlich in der Abwehr verstärken. © Getty Images Niclas Füllkrug (West Ham United)

Stürmer Niclas Füllkrug hat laut "Sky" bei West Ham keine Zukunft mehr. Dem Bericht nach wollen die Londoner den 32-Jährigen im Januar 2026 abgeben. Da aktuell keine Interessenten vorhanden sein sollen, sind die "Hammers" wohl bereit, auch eine Leihe mit Kaupflicht zu akzeptieren. Füllkrug hat beim Premier-League-Klub noch Vertrag bis 2028. Auch der Routinier soll mit Blick auf die WM 2026 wechselwillig sein, er gab zuletzt nach Muskelbündelriss erst sein Comeback.

Niclas Füllkrug vor Transfer: Rückkehr nach Deutschland rückt wohl näher © News Images Pep Guardiola (Manchester City)

Seit 2016 ist Guardiola Trainer von Manchester City, gewann sechs Meisterschaften, zwei mal den FA Cup und die Champions League. Laut der britischen „Times“ denkt der Erfolgstrainer ernsthaft darüber nach, seine Zeit bei City vorzeitig zu beenden – möglicherweise schon nach dieser Premier-League-Saison. Zwar läuft sein Vertrag noch bis 2027, doch seine Tendenz soll dahingehen, bereits 2026 auszusteigen. © 2025 Getty Images Mason Greenwood (Olympique Marseille)

Wie die Zeitung "Sun" berichtet, soll der FC Barcelona den Engländer Mason Greenwood als potenziellen Neuzugang ins Auge gefasst haben. Demnach könnte der 24-Jährige als Nachfolger von Robert Lewandowski zu den Katalanen wechseln. Ein möglicher Transfer würde aber wohl nicht geräuschlos verlaufen, denn Greenwood gilt als Skandalprofi. In der Vergangenheit wurde er wegen ... © 2025 Getty Images Mason Greenwood (Olympique Marseille)

... des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung an seiner Freundin festgenommen. Später wurde die Anklage gegen den Fußballstar fallengelassen. Dennoch hatte er bei Ex-Klub Manchester United keine Zukunft, sorgt derzeit allerdings bei Olympique Marseille sportlich für Furore. In 48 Pflichtspielen für die Franzosen erzielte Greenwood 30 Treffer und bereitete zudem zehn Tore vor. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2029. © News Images Antoine Semenyo (AFC Bournemouth)

Liverpool steckt aktuell in einer Ergebnis-Krise. Auch das Formtief von Mohamed Salah macht den Reds zu schaffen. Dazu wird der Ägypter Anfang 2026 beim Afrika-Cup antreten und dem amtierenden Meister damit fehlen. Laut dem britischen Magazin "iPaper" sollen sie aber als Nachfolger bereits Antoine Semenyo ausgemacht haben, der das Turnier mit Ghana knapp verpasst hat. Die Ablöse bei einem Winter-Transfer soll bei rund 86 Millionen Euro liegen. © 2025 Getty Images Joshua Zirkzee (Manchester United)

Ex-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee hadert offenbar mit seiner Reservistenrolle unter United-Trainer Ruben Amorim. Laut "Daily Mail" wolle der Niederländer den Verein daher schnellstmöglich verlassen - auch, um seine WM-Chance zu wahren. Der 24-Jährige kam in der laufenden Premier-League-Saison nur zu drei Kurzeinsätzen. In drei Spielen saß er über die volle Spielzeit auf der Bank. Neben mehreren italienischen Klubs soll auch West Ham United interessiert sein. © IMAGO/SID/Mutsu Kawamori Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Der FC Barcelona hat laut der "Bild" einen Nachfolger für Robert Lewandowski ausgemacht. Die "Katalanen" würden gerne Julian Alvarez von Ligakonkurrent Atletico Madrid verpflichten. Die Funktionäre des Klubs sollen schon vor seinem Doppelpack im Derby gegen Real ein Auge auf den Argentinier geworfen haben. Sein Vertrag bei Atletico läuft bis 2030, und die in Spanien übliche Kaufoption liegt bei 500 Millionen Euro. © Fotobaires Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Laut dem Berater des 25-Jährigen bewundere er die spanischen Klubs "und weil er seit seiner Kindheit Fan von Leo Messi ist, glaube ich nicht, dass es viele Argentinier gibt, die nichts für den Barca empfinden.“ Atletico sieht seinen Stürmer allerdings als Aushängeschild des Klubs und hat aufgrund der Vertragssituation die Hoheit in den Verhandlungen. © 2025 Gualter Fatia Karim Benzema (Al-Ittihad)

Laut "Goal France" plant Jose Mourinho, Top-Stürmer Karim Benzema nach Lissabon zu holen. Der Franzose steht derzeit noch bis 2026 bei Al-Ittihad unter Vertrag. Mourinho und Benzema kennen sich aus gemeinsamen Real-Madrid-Zeiten. Ein Transfer dürfte schwierig werden: Al-Ittihad will mindestens fünf bis sieben Millionen Euro Ablöse. Optionen könnten eine Winter-Leihe oder ein ablösefreier Wechsel 2026 sein. © sportphoto24 Dusan Vlahovic (Juventus Turin)

Manchester United, Atletico Madrid und Barcelona haben laut "Gazzetta dello Sport" Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic im Blick. Barca sucht dringend einen Nachfolger für den 37-jährigen Robert Lewandowski, dessen Vertrag 2026 endet. Vlahovic traf zuletzt viermal in vier Spielen. United plant trotz des 85-Millionen-Transfers von Benjamin Sesko weitere Offensivverstärkungen, während Atletico mögliche Abgänge von Alvarez oder Sorloth absichert. © 2025 Getty Images Gabriel Jesus (FC Arsenal)

Laut "Football Insider" ist Arsenal-Trainer Mikel Arteta bereit, Stürmer Gabriel Jesus im Januar abzugeben. Der brasilianische Nationalspieler fällt nach einem Kreuzbandriss voraussichtlich bis Dezember aus, wodurch ein Wechsel im Sommer scheiterte. Nach der Verpflichtung von Viktor Gyökeres für 63,5 Millionen Euro sind die Gunners nun jedoch offen für Angebote, sollten diese im neuen Jahr eintreffen. © News Images Casemiro (Manchester United)

Laut "Mundo Deportivo" steht Manchester-United-Mittelfeldspieler Casemiro im Fokus von Cristiano Ronaldos Klub Al Nassr. Der 33-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis kommenden Sommer. United möchte durch einen Verkauf Mittel für neue Transfers freimachen, strebt dabei aber nur an, etwa die Hälfte der 70 Millionen Euro zurückzuerhalten, die man 2022 für ihn an Real Madrid überwiesen hatte. © Pro Sports Images Bernardo Silva (Manchester City)

Die Ära von Mittelfeldspieler Bernardo Silva bei Manchester City geht offenbar bald zu Ende, wenn im kommenden Sommer sein Vertrag endet. Wie die italienische Zeitung "Tuttosport" berichtet, hat Juventus Turin wohl bereits Kontakt mit dem Portugiesen aufgenommen, um über einen ablösefreien Wechsel im Juli 2026 zu verhandeln. Der 31-Jährige kam 2017 für 50 Millionen Euro von der AS Monaco zu den "Citizens". © Offside Sports Photography Erling Haaland (Manchester City)

Barcelonas Präsident Joan Laporta hat sich als großer Haaland-Fan geoutet. Laut "Daily Mail" und "El Nacional" sei er überzeugt, dass der Norweger künftig im Trikot der Katalanen auflaufen wird - womöglich schon in der kommenden Saison. Die finanzielle Situation solle bis dahin geregelt sein. Robert Lewandowskis Vertrag läuft nur noch ein Jahr - und Ersatzmann Ferran Torres überzeugt zwar mit guten Leistungen, ist jedoch kein gelernter Neuner. © 2025 Getty Images Paris Brunner (AS Monaco)

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft am Ende der Saison aus, und der FC Barcelona muss sich nun nach möglichen Nachfolgern umsehen. Als potenzieller Kandidat gilt Medienberichten zufolge der U17-Welt- und -Europameister Paris Brunner. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte Brunner gegen Ende der Vorsaison bei seiner Leihstation Cercle Brügge immer häufiger überzeugen. Mittlerweile ist er zur Leihe beim AS Monaco. © Getty Images Vitinha (Paris Saint-Germain)

Real Madrid könnte laut "Marca" im Sommer 2026 einen Vorstoß bei PSG-Star Vitinha unternehmen. Demnach habe der Portugiese für diesen Zeitpunkt mit den Franzosen eine Absprache, für 90 Millionen Euro wechseln zu dürfen. Bei PSG steht Vitinha, der maßgeblich zum Champions-League-Sieg zuletzt beitrug, noch bis 2029 unter Vertrag.

Die Zuversicht vor dem zweiten Duell mit Spanien war nach dem dominanten Auftritt am Freitag in Kaiserslautern jedenfalls riesig. Nachdem der DFB-Auswahl auf dem Betzenberg die Effizienz gefehlt hatte, forderte Wück nun, dass sich sein Team "einfach belohnen" müsse. In der Schweiz hatte das DFB-Team im EM-Halbfinale gegen Spanien den Kürzeren gezogen. Topstar Aitana Bonmati machte damals den Unterschied - diesmal fiel die Weltfußballerin nach einem Wadenbeinbruch im Training aus. Und dennoch sah sich die deutsche Auswahl anders als im Hinspiel einem stürmischen Beginn des Vize-Europameisters gegenüber.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anyomi verpasst Topchance der DFB-Frauen Die Spanierin Esther González verfehlte das Tor zunächst hauchdünn (5.). Nur Sekunden später prüfte Alexia Putellas mit einem Kopfball die deutsche Torhüterin Ann-Katrin Berger, die nach der Partie mit Wück besprechen wird, ob sie in Richtung der WM 2027 weitermacht. Erst als die Anfangsphase überstanden war, fand das DFB-Team etwas besser in die Partie.

FC Bayern - Eberl verteidigt sich nach Neuer-Aussage

Vor einer Rekordkulisse von 55.843 Fans für Spaniens Nationalteam - darunter der spanische König Felipe VI. - erspielte sich Spanien Vorteile, vergab wie das DFB-Team im Hinspiel aber Chance um Chance - Berger rettete bei der größten gegen Mariona Caldentey (45.+1). Distanzschüsse blieben lange die gefährlichsten Aktionen der Gäste, bis Nicole Anyomi (45.+3) das Tor nur knapp verfehlte.

- Anzeige -