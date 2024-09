Mit 2:2 trennt sich das DFB-Team und Niederlande in der Nations-League-Partie am Dienstagabend. Erst drehte Deutschland nach einem frühen Rückstand das Spiel, dann kam die Elftal kurz nach der Pause wieder zurück.

Nagelsmann: "Klarer Elfmeter"

Jamal Musiala: "Das Ergebnis geht in Ordnung, beide Seiten hatten Chancen. Heute war nicht unser Tag, aus solchen Spielen werden wir viel lernen. Es hat nicht alles geklickt wie gegen Ungarn. Wir haben zu viele Fehler gemacht, da müssen wir cleverer sein. Aber vier Legenden sind nicht mehr in der Mannschaft, es geht ein neuer Prozess los und es macht sehr viel Spaß. Die Stimmung ist richtig gut und wir spielen guten Fußball", sagte Musiala bei "RTL". Er wollte sich nicht allzu ausführlich vor der Kamera über die Leistung des italienischen Referees Davide Massa äußern: "Ich will nicht zu viel über den Schiedsrichter reden, aber es gab ein paar Entscheidungen, die nicht in unsere Richtungen gegangen sind."

Julian Nagelsmann (bei "RTL"): "Es war insgesamt ein unterhaltsames Spiel. Beide Defensiv-Abteilungen waren ein bisschen anfällig. Offensiv waren wir stärker und haben mehr Risiko genommen. Beim ersten Gegentor spielen wir Mann gegen Mann, machen da aber zu viele Fehler. Wie wir dann zurückgekommen sind, hat mir sehr gut gefallen. Hier muss man auch erstmal so zurückkommen. Am Ende waren wir dem Tor näher."

"Den Ball zum 1:1 nimmt Deniz Undav gut, der ist nicht einfach. Tolles Tor, nächster Entwicklungsschritt", lobte Nagelsmann den Angreifer, der für Niclas Füllkrug in die Startelf rotierte.

"Die Mannschaft glaubt an sich, das ist der Schlüssel. Wir wollten unbedingt gewinnen, haben alles gegeben. Ich bin sehr guter Dinge und es macht Spaß, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Der Schiedsrichter hat auf beiden Seiten nicht gut gepfiffen, es ist, wie es ist. Für mich war es übrigens ein klarer Elfmeter gegen Jamal. Er kommt klar zu spät und trifft ihn am Fuß, da gibt es keine zwei Meinungen", resümierte Nagelsmann.

Joshua Kimmich (bei "RTL"): "Ich habe mich generell aufgeregt, dass wir nicht gewonnen haben. Unterm Strich war es ein Duell auf ganz hohem Niveau. So wie wir zurückgekommen sind, war sehr gut. Wir wollten trotz des frühen Rückstandes unser Spiel durchziehen. Ein Tor in der Nationalmannschaft ist immer etwas Besonderes."

"Ich bin kein Fan der Kapitänsregel, weil den Schiedsrichtern manchmal das Feingefühl fehlt. Generell würde ich mir wünschen, dass die Referees nicht ganz so sensibel sind, weil es nicht immer gegen den Schiedsrichter geht."

Deniz Undav: "Ich bin übertrieben glücklich. Mit drei Punkten wäre ich noch glücklicher, aber man kann nicht alles haben. Beim Startelf-Einsatz habe ich mir keinen Druck gemacht, die Jungs haben mir geholfen", sagte Undav, der seinen ersten Treffer für den DFB erzielte und das 2:2 auflegte.

"Ich laber viel, ich rede viel, ich versuche jeden mit ins Boot zu holen. Die Nummer 13 von Thomas habe ich ja schon", auf die Frage, ob es nun Radio-Undav statt Radio-Müller gebe. "Zur Weltspitze fehlt noch einiges, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir werden von Tag zu Tag besser."

Lothar Matthäus (bei "RTL"): "Ich glaube, das war ein tolles Spiel. Die Holländer sind natürlich stärker als die Ungarn. Es ist ein faires Ergebnis. Der Schiedsrichter hat viele komische Entscheidungen getroffen, aber es ist ein gerechtes Ergebnis. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen, durch die lobenden Worte des Trainers, die Unterstützung der Fans - das tut den Spielern gut. Die Spieler haben sich den Hintern aufgerissen."