Die deutsche Nationalmannschaft siegte bei einer beeindruckenden Gala in Freiburg in der UEFA Nations League mit 7:0 (3:0) gegen Bosnien-Herzegowina. ran zeigt die Noten zum DFB-Team in der Einzelkritik. Vom DFB-Team berichtet Tobias Hlusiak Im vorletzten Länderspiel des Jahres 2024 verwöhnte die deutsche Nationalmannschaft das Publikum in Freiburg beim Spiel in der UEFA Nations League gegen Bosnien-Herzegowina! Letztlich siegte die DFB-Elf in überragender Manier mit 7:0 (3:0), vor allem auch die Jungstars Florian Wirtz und Jamal Musiala zauberten. ran zeigt die Noten zum DFB-Team in der Einzelkritik.

Oliver Baumann Lange muss sich der gebürtige Freiburger in seiner Heimat mit Dehnübungen warmhalten. In der 35. Minute erstmals gefordert und zur Stelle. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einer Wahnsinnsparade. Hält die Null und setzt damit das erste Ausrufezeichen im Kampf um die Übergangs-Eins. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Beginnt das Spiel mit einer punktgenauen Flanke auf den Kopf von Musiala. Auch danach ständiger Antreiber auf seiner rechten Seite. Darf jede Menge Flanken üben, weil der Gegner ihn lässt. Kurz vor der Pause mit einem Blackout, als sein Fehlpass die größte Chance des Gegners ermöglicht. Schrecksekunde, als er angeschlagen runter muss (73.). ran-Note: 2

Jonathan Tah Sieht die einzige Gelbe Karte und ist damit beim abschließenden Gruppenspiel in Budapest am Dienstag gesperrt. Seine ansonsten blitzsaubere Leistung im Zusammenspiel mit Rüdiger kann das aber nur bedingt trüben. ran-Note: 2

Antonio Rüdiger Schnell wird klar, dass dem Real-Star das pure Verteidigen heute nicht reicht. Als die DFB-Elf den Gegner einschnürt, schiebt sich Rüdiger fast durchgehend bis 25 Meter vor das bosnische Tor. Immer wieder flankt er. Irgendwann dann auch auf den Schlappen von Kleindienst – Assist für den Innenverteidiger. ran-Note: 1

Maximilian Mittelstädt Solider Auftritt des Stuttgarters, der im Moment auf der linken DFB-Seite die Nase vorn hat. Zwar ohne direkte Torbeteiligung, dafür aber mit vielen offensiven Impulsen und fehlerlos in der Rückwärtsbewegung. ran-Note: 2

Pascal Groß Hat sich festgespielt. Grundsolide zieht der Dortmunder im Mittelfeld seine Kreise. Verlagert das Spiel immer wieder und lässt sich auch mal fallen, wenn nötig. Kurz vor Schluss Riesenchance zum achten Tor – das ist allerdings nicht seine Kernkompetenz. ran-Note: 2

Robert Andrich Immer wieder beachtlich früh dran beim Gegenpressing nach Ballverlusten. Gewinnt vor dem 2:0 den Ball direkt am Strafraum der Bosnier und ermöglicht so Kleindiensts erstes Tor. Gedanklich blitzschnell auch vor dem dritten Treffer, den er mit einem Pass in die Tiefe ermöglicht. Bärenstark! ran-Note: 1

Florian Wirtz Unter der Woche noch von einem Infekt ausgeknockt, spielt der Leverkusener so, als sei nie etwas gewesen. Als er nach einer Stunde vom Platz geht, stehen zwei eigene Tore – darunter der erste direkt verwandelte Freistoß seiner Karriere – und ein Assist zu Buche. ran-Note: 1

Kai Havertz Ganz, ganz starkes Spiel des Arsenal-Stars, der als Freigeist hinter Mittelstürmer Kleindienst machen kann, was er will. Im Abschluss zu Beginn ein paar Mal ohne Fortune. Dann platzt der Knoten. Am Ende mit einem eigenen Tor und zwei Vorlagen. ran-Note: 1

Jamal Musiala Die deutsche Nummer 10 befindet sich seit Wochen in überragender Form. Das zeigt er auch in diesem Spiel, welches er mit einem Weltklasse-Kopfballtor nach nicht mal 120 Sekunden beginnt. Schon sein viertes in dieser Saison. Zieht danach gegen überforderte Bosnier immer wieder auf. Nicht zu stoppen. Nur von Nagelsmann, der ihn nach knapp einer Stunde auswechselt. ran-Note: 1

Tim Kleindienst Bei seinem Debüt im Hinspiel noch glücklos und ständig im Abseits. Heute macht er es besser. Ständig eingebunden und mittendrin im deutschen Angriffswirbel. Belohnt wird er mit seinen ersten zwei Länderspieltoren (23./79.). Wird wiederkommen dürfen. ran-Note: 2

Benjamin Henrichs Kommt nach gut einer Stunde für Mittelstädt in die Partie und besetzt fortan die linke Seite. Macht das so, dass die Bosnier auch in der letzten halben Stunde keine Chance haben. Nach vorne eher unauffällig. ran-Note: 3

Felix Nmecha Kommt in Minute 58 für Andrich und nach langer Pause zu seinem zweiten Länderspiel. Spielt seinen Part sauber runter. Der Dortmunder ist wieder nah dran am DFB-Kader, auch wenn die Verletzten zurückkehren. ran-Note: 3

Leroy Sane Wirtz geht unmittelbar nach seinem zweiten Tor vom Platz und übergibt den Staffelstab an den Münchner. Taucht schon wenig später vor dem bosnischen Tor auf, vergibt aber. Kurz danach klappt’s besser. Holt sich mit dem technisch sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 6:0 Selbstvertrauen. ran-Note: 2

Serge Gnabry Ersetzt seinen Vereinskollegen Musiala und ist damit letzter Part des Nagelsmann’schen Viererwechsels (58.). Wirkt spritzig und spielfreudig. Eine Torbeteiligung bleibt ihm aber verwehrt. Dafür "verhindert" er das 8:0, als Groß ihn anschießt. ran-Note: 2