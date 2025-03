Etwas außergewöhnlich bejubelte Lamine Yamal im Viertelfinale der Nations League seinen Treffer gegen die Niederlande. Doch dahinter steckt eine Geschichte.

In einem dramatischen Elfmeterschießen sicherte sich Spanien den Einzug in das Final Four der Nations League. Die Niederlande ging hingegen leer aus und das, obwohl "Oranje" gegen die Spanier mehrfach zurückkam.

Dass es überhaupt zum Elfmeterschießen kam, lag unter anderem auch am sensationellen Treffer von Spaniens Juwel Lamine Yamal, der in der 103. Minute die zwischenzeitliche 3:2-Führung markierte.

Nach einem tollen Pass von Innenverteidiger Dean Huijsen nahm der 17-Jährige den Ball mit der Hacke mit, machte noch einen Haken und vollendete mit seinem starken linken Fuß ins Eck.

Anschließend kam es jedoch zu einer kuriosen Situation. Yamal zog beim Jubeln seine Hose leicht runter. Für viele eine provokante Geste, doch dahinter steckt eine Geschichte.

Schließlich hatte Rafael van der Vaart - einstiger Nationalspieler der Niederlande - Yamal vor dem Rückspiel öffentlich kritisiert.