Erstmals in der Geschichte des noch jungen Wettbewerbs hat sich die deutsche Nationalmannschaft für das Final-Four-Turnier der Nations League qualifiziert. Die Planung läuft bereits auf Hochtouren. Vom DFB-Team aus Dortmund berichtet Tobias Hlusiak Das erste Zwischenziel ist erreicht! Nach dem spektakulären 3:3 (3:0) in Dortmund gegen Italien steht Deutschland erstmals als Teilnehmer des Final-Four-Turniers in der Nations League fest. Der knappe Erfolg aus dem Hinspiel gab letztlich den Ausschlag. Gegen Frankreich, Spanien und Portugal kämpft die Mannschaft von Julian Nagelsmann Anfang Juni in München und Stuttgart um den Titel. Dem Bundestrainer war die Qualifikation für die Endrunde extrem wichtig. Dementsprechend groß war im Anschluss an die wilde Partie in Dortmund die Freude, den angestrebten Zwischenschritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Weltmeisterschaft 2026 gegangen zu sein. Die Planungen für die "Mini-Heim-EM" laufen auf Seiten des DFB schon auf Hochtouren. ran beantwortet die wichtigsten Fragen und zeigt auf, welche Probleme es gibt.

Wann sind die Spiele? Das Turnier wird innerhalb von vier Tagen ausgespielt. Im ersten Halbfinale empfängt Deutschland die Mannschaft Portugals am 4. Juni um 20:45 Uhr in München. Einen Tag später spielen Spanien und Frankreich in Stuttgart den zweiten Endspielteilnehmer aus. Anstoß ist auch hier um 20:45 Uhr. Spiel um Platz drei und Finale finden dann an einem Tag – dem 8. Juni - statt. Zunächst um 15 Uhr in Stuttgart und um 20:45 Uhr in München.

Wo ist die Vorbereitung? Die deutsche Mannschaft wird ihr Quartier am Adidas Headquarter in Herzogenaurach aufschlagen und von dort zu den Spielen reisen. Nations League: Wo gibt es Tickets für das Final Four?

Pressestimmen: "Donnarumma, was für ein Idiot" Schon bei der Europameisterschaft vor einem Jahr waren Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Co. im dortigen Homeground untergebracht. Ab wann der Bundestrainer seine Spieler um sich versammeln wird, ist indes noch unklar. Denn rund um das Final Four ist der Fußballkalender randvoll mit Top-Events. Es könnte also Sinn machen, dies eher kurzfristig zu entscheiden.

Welche Probleme oder mögliche Terminkollisionen sind möglich? Besonders das Champions-League-Finale in München am 31. Mai könnte die Pläne durcheinander bringen. Es findet nur vier Tage vor dem Portugal-Spiel statt und würde die Vorbereitung für einzelne Spieler signifikant verkürzen. So sind Bayern München und Borussia Dortmund jeweils noch im Wettbewerb, könnten allerdings im Finale nicht aufeinandertreffen. Gleiches gilt für Yann Aurel Bisseck, der mit Inter Mailand im Viertelfinale auf den deutschen Rekordmeister trifft. Allerdings hat auch Antonio Rüdiger mit Real Madrid noch Chancen, im Endspiel dabei zu sein.

Welche Spieler kehren zurück? Welche Spieler letztlich im DFB-Kader stehen werden, hängt von mehreren Faktoren ab. In allererster Linie natürlich von der Fitness der Akteure. So steht hinter dem eigentlichen Stammtorhüter Marc-Andre ter Stegen noch ein Fragezeichen. Nach einer schweren Verletzung an der Patellasehne hat er das Training wieder aufgenommen. Eine Berufung könnte aber noch zu früh kommen. Anders sieht es bei Florian Wirtz aus. Der Leverkusener verletzte sich Anfang März am Sprunggelenk. Ein Comeback ist für Mitte April angepeilt. Damit bestünde für das Final Four keine Gefahr. Definitiv nicht zur Verfügung stehen wird Kai Havertz. Der eigentlich gesetzte Stürmer vom FC Arsenal wurde am Oberschenkel operiert und absolviert ein Reha-Programm, dass sich bis in die Vorbereitung auf die neue Saison ziehen dürfte. Italien schläft: Musiala erzielt kurioses deutsches Ecken-Tor Auch die U21-Europameisterschaft in der Slowakei – Starttermin ist der 11. Juni – spielt in den Überlegungen eine Rolle. Antonio Di Salvo und Nagelsmann sind hier in enger Abstimmung, welche Spieler bei welchem Turnier zum Einsatz kommen. Das war auch schon bei der Nominierung der aktuellen Kader so. Stuttgarts Nick Woltemade beispielsweise soll bei der Junioren-EM eine tragende Rolle spielen und wurde auch deshalb nicht erstmals in den A-Kader berufen, wie Nagelsmann verriet.

