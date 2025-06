Das Final Four der Nations League findet im Juni 2025 in Deutschland statt. ran gibt die wichtigsten Infos rund um das Finalturnier in München und Stuttgart.

Für die deutsche Nationalmannschaft ging es im Juni 2025 um den Titel in der UEFA Nations League.

Das DFB-Team hat sich für das Final Four im eigenen Land qualifiziert, das in München und Stuttgart ausgetragen wird.

Allerdings hat die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann das Halbfinale gegen Portugal mit 1:2 verloren und verpasst damit ein mögliches Sommermärchen. Damit steht für Deutschland nur noch das Spiel um Platz 3 in der Nations League an.

Insgesamt gibt es vier Spiele im Rahmen des Final Four in Deutschland, zwei je Spielort. Zunächst finden am 4. und 5. Juni die beiden Halbfinals statt, am 8. Juni folgen das Spiel um Platz drei und das Finale.

Wo und bis wann können Tickets für die Spiele erworben werden? Welche Partien finden statt? ran liefert alle relevanten Informationen.