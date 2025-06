Für die U21 von England geht es im Sommer bei der Europameisterschaft (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) um die Titelverteidigung. Die Mannschaft von Lee Carsley trifft dabei bereits in der Gruppenphase auf Deutschland. ran präsentiert den Kader der Three Lions.

Die U21-Nationalmannschaft aus England tritt die EM in der Slowakei als Titelverteidiger an. Vor zwei Jahren krönten sich die "Three Lions" zum U21-Europameister, nun soll der Triumph wiederholt werden. Das Turnier (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) beginnt am 11. Juni - einen Tag später startet England gegen Tschechien in das Turnier.

Das Ziel ist das Finale am 28. Juni. Um dahin zu gelangen, muss auch die deutsche U21-Nationalmannschaft bezwungen werden. Bereits in der Gruppenphase treffen beide Nationen aufeinander - am dritten Spieltag könnte es dabei um den Gruppensieg gehen.

Als dritter Gegner in der Gruppe wartet Slowenien. Ein Einzug in die K.o.-Phase sollte für England kein Problem darstellen.

ran gibt einen Überblick über den Kader der Three Lions.