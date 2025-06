U21-EM 2025: Der Kader von Frankreich - die Spieler im Überblick

Anzeige

U21-EM: Das Aufgebot der Franzosen Die Mannschaft aus Frankreich gehört zum Favoritenkreis in dem Turnier (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran), was sich auch im Kader widerspiegelt.

Auffällig: Die Bundesliga ist stark vertreten. Mit Jean Matteo Bahoya, Junior Castello Lukeba, Chrislain Matsima und Kiliann Sildillia sind vier Legionäre im Kader. Ein weiterer Bekannter dürfte Mathys Tel sein, der vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen ist.

Bitter für die U21 ist jedoch, dass einige bekannte Namen im Aufgebot fehlen, die zuletzt noch zum Stammpersonal gehörten: Darunter Enzo Millot, Rayan Cherki und Hugo Ekitike.

Frankreich: Die Torhüter Im Tor der "Equipe Tricolore" wird Obed Nkambadio stehen. Unter Baticle ist der 22-Jährige die Nummer 1. Zudem stehen Guillaume Restes und Robin Risser im Kader der Franzosen. Alle drei Torhüter spielen in den heimischen Ligen. Obed Nkambadio (Paris FC)

Guillaume Restes (FC Toulouse)

Robin Risser (Red Star FC)

U21-Stammtorhüter Obed Nkambadio © IMAGO/Shutterstock

In der Defensive tauchen die ersten Profis aus der Bundesliga auf. Sowohl Lukeba bei RB Leipzig als auch Matsima in Augsburg konnten viel Spielzeit sammeln. Mit Sildillia ist ein weiterer Verteidiger aus der Bundesliga im Kader. Der Freiburger konnte ebenfalls überzeugen und spielte sich in der Rückrunde vermehrt hinten rechts fest. Die beiden erstgenannten sollten die Innenverteidigung bilden. Auf der Position des Rechtsverteidigers spielt mit Ismael Doukoure ein Riesen-Talent aus der Ligue 1. Dem 21-Jährigen gelang in der vergangenen Saison der Durchbruch bei Racing Straßburg. Für die U21 ist er bereits seit zwei Jahren nominiert. Ismael Doukoure (RC Straßburg)

Junior Castello Lukeba (RB Leipzig)

Chrislain Matsima (FC Augsburg)

Christian Mawissa Elebi (AS Monaco)

Kiliann Sildillia (SC Freiburg)

Nathan Zeze (FC Nantes)

Ismael Doukoure im letzten Testspiel gegen Usbekistan © IMAGO/MAXPPP

Mit Bahoya darf der nächste Profi aus der Bundesliga mit zur EM in die Slowakei. Der Frankfurter könnte dabei sein erstes Länderspiel für die U21 geben, nachdem der 20-Jährige bisher lediglich für die U18 und U19 auflief. Gesetzt sollte dagegen im Zentrum Lucien Agoume sein. Mit seinen 23-Jahren gehört er zu den erfahrenen Jungs aus der Mannschaft. Der siebenmalige U21-Nationalspieler spielte beim FC Sevilla eine sehr ordentliche Saison und sammelte 37 Einsätze. Mit Wilson Odobert ist ein weiteres Mega-Talent nominiert. Der 20-Jährige Flügelspieler konnte in dieser Saison in der Premier League auf sich aufmerksam machen - für Tottenham Hotspur sammelte er wettbewerbsübergreifend knapp 1100 Minuten. Lucien Jefferson Agoume (FC Sevilla)

Jean Matteo Bahoya (Eintracht Frankfurt)

Djaoui Cisse (Stade Rennes)

Andy Diouf (RC Lens)

Noah Edjouma (FC Toulouse)

Felix Lemarechal (RC Straßburg)

Johann Lepenant (FC Nantes)

Soungoutou Magassa (AS Monaco)

Quentin Merlin (Olympique Marseille)

Wilson Serge Eric Odobert (Tottenham Hotspur)

Loum Tchaouna (Lazio Rom)

Routinier und Mittelfeldchef Lucien Agoume © IMAGO/PsnewZ

Frankreich: Der Sturm Mit Tel ist ein Teamkollege von Odobert nominiert. Der 20-Jährige, der noch beim FC Bayern unter Vertrag steht, gehört mit einem Marktwert von 35 Millionen Euro zu den wertvollsten Spielern des Kaders. Neben dem Tottenham-Profi sollte Matthis Abline die größte Chance auf Spielzeit in der Offensive haben. Thierno Barry sammelte bisher noch keine Spielzeit in sämtlichen französischen Jugendmannschaften und hat wahrscheinlich lediglich Außenseiter-Chancen. Mathys Henri Tel (Tottenham Hotspur)

Matthis Abline (FC Nantes)

Thierno Barry (FC Villareal)

