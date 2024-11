Beim Spiel in der Nations League am Donnerstagabend zwischen Frankreich und Israel (0:0) gab es in Paris trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen gewalttätige Auseinandersetzungen auf der Tribüne. Rund um das Länderspiel am Donnerstagabend in der UEFA Nations League zwischen Frankreich und Israel 0:0 gab es in Paris große Sorgen um Ausschreitungen und auch vor der Partie im Stade de France eine Terror-Warnung. Während der Partie kam es dann tatsächlich zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Fans auf der Tribüne. Auf der Nordtribüne kam es demnach zu Ausschreitungen. Anhänger Frankreichs und Israels gingen aufeinander los. Andere Zuschauer flüchteten von ihren Plätzen, um sich in Sicherheit zu bringen. Letztlich musste die Bereitschaftspolizei CRS einschreiten, um die Tumulte zu beenden.

Neben der Massenschlägerei kam es auch zu weiteren Verstößen. Ein Fan etwa zeigte im Stade de France die an diesem Tag verbotene Palästina-Flagge. Wie er sie trotz der schweren Sicherheitsmaßnahmen ins Stadion brachte, ist unklar.

Schon vor dem Spiel gab es laut einem Bericht der "Bild" Hinweise von Nachrichtendiensten, dass die iranischen Revolutionsgarden einen Anschlag auf die israelische Nationalmannschaft planen könnten. Unter Polizeischutz wurden die Fußballer zum französischen Nationalstadion im Pariser Stadtteil St. Denis gebracht. Während der israelischen Nationalhymne zündeten einige Fans im Stade de France zudem Rauchbomben. Salihovic: WM-Titel ist für Deutschland realistisch

Darüber hinaus ist die Terror-Gefahr in Frankreich derzeit ohnehin recht hoch. Vor recht genau neun Jahren kam es am heutigen Spielort im Stade de France im Rahmen des damaligen Länderspiels zwischen Frankreich und Deutschland zu einem Selbstmord-Attentat von IS-Terroristen, die zeitgleich auch in der Pariser Innenstadt Restaurants angriffen sowie ein Rockkonzert in der Veranstaltungshalle Bataclan überfielen.

Insgesamt fielen dem damaligen Terror-Anschlag von Paris 130 Menschen zum Opfer, fast 700 Personen wurden zudem verletzt. Nicht zuletzt wegen des damaligen Terror-Anschlages und der Terror-Warnung mehrerer Geheimdienste ist rund um das Stadion Stade de France ein riesiges Polizei-Aufgebot im Einsatz. 6.000 Polizisten und Sicherheitskräfte stehen bereit, auch die Anti-Terror-Spezialeinheit RAID ist im Stadion und für die Sicherheit der israelische Nationalmannschaft verantwortlich.

