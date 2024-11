In der UEFA Nations League sind weitere Entscheidungen gefallen. Cristiano Ronaldo ließ Portugal durch einen Doppelpack jubeln. Die Schweiz steigt hingegen ab.

Dank eines Doppelpacks von Cristiano Ronaldo hat sich Portugal vorzeitig für das Viertelfinale der UEFA Nations League qualifiziert.

Die Mannschaft um den Superstar besiegte am Freitagabend in Porto nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit Polen mit 5:1 (0:0) und sicherte sich zudem bereits vor dem finalen Spiel in Kroatien den Gruppensieg.

Auch Europameister Spanien setzte seine Erfolgsserie fort und holte sich vorzeitig Platz eins in seiner Gruppe. Das Team von Trainer Luis de la Fuente bezwang in Kopenhagen Dänemark mit 2:1 (1:0) und baute den Vorsprung vor dem Gegner auf sechs Punkte aus.

Die Schweiz steht dagegen schon als Absteiger fest. Nach dem 1:1 (0:0) gegen Serbien sind Platz drei in der Gruppe A4 und die Relegation nicht mehr zu erreichen.

In der Gruppe A1 schossen Rafael Leao (59.), Ronaldo per Handelfmeter (72.) und spektakulär per Seitfallzieher (87.) sowie Bruno Fernandes (80.) und Pedro Neto (83.) die Portugiesen zum Sieg. Rekordtorjäger Ronaldo, der erst am Dienstag mit der "Quinas de Platino", einer der höchsten sportlichen Anerkennungen in Portugal, ausgezeichnet worden war, erzielte im 217. Länderspiel seine Tore 134 und 135 - insgesamt steht der 39-Jährige bei nun 910 Karrieretreffern.