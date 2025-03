Deutschland hat einen 2:1-Prestigesieg in der Nations League in Italien eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Viertelfinal-Hinspiel des DFB der Nations League in Italien. Die deutsche Nationalmannschaft hat im Hinspiel der UEFA Nations League durch einen 2:1-Sieg in Italien eine gute Ausgangslage für das Viertelfinal-Rückspiel (Sonntag, 23. März, ab 20:45 Uhr im Liveticker). Nach der Partie herrschte große Zufriedenheit im deutschen Team über den letztlich verdienten DFB-Sieg in diesem Prestige-Duell im Mailänder San Siro. Noten zum DFB-Team: Goretzka und Baumann als Einserschüler

Nations League: Merino rettet Remis: Spanien vermeidet Pleite in Rotterdam ran zeigt die Stimmen zum Viertelfinal-Hinspiel des DFB der Nations League in Italien. (Quelle: ARD) Oliver Baumann: "Es war unbeschreiblich, hat richtig Spaß gemacht, im San Siro aufzulaufen. Aber es ist erst der erste Schritt für uns. Ich habe bei meiner Aktion gegen Kleindienst gar nicht gesehen, dass er das war. Zum Glück habe ich den Ball noch um den Pfosten bekommen." Leon Goretzka: "Es war sehr, sehr schön. Ich bin sehr glücklich, dass wir heute gewonnen haben. Es war nicht einfach für mich, nachdem ich nicht bei der EM mit dabei war. Ich habe bislang nicht viel dazu gesagt und will es dabei belassen. Ich möchte lieber in die Zukunft blicken. In der Nationalmannschaft habe ich schon immer viele Tore geschossen, das ist für mich eine runde Geschichte. Wir haben heute auch schon in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und in der zweiten Halbzeit kamen wir dann auch mehr in die Box."

Tim Kleindienst: "Es war heute extrem wichtig, gut aus der Halbzeit zu kommen, weil wir zurücklagen. Wir haben nicht viel zugelassen und ein unglaublich gutes Auswärtsspiel gemacht. Am Ende habe ich fast noch ein Eigentor gemacht. Sorry dafür an Oli Baumann. Nico Schlotterbeck ist voll am Ball vorbeigesegelt und ich konnte nicht mehr weg." Joshua Kimmich: "Wir haben uns sehr gefreut über den Sieg. Vor allem, wenn man sieht, wie wir ins Spiel gekommen sind, war das eine gute Leistung. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Personal in und um die Box gebracht, weil das in der ersten Halbzeit nicht optimal war. Mit meinen Flanken habe ich in der zweiten Halbzeit dann gezielt versucht, Tim Kleindienst und Leon Goretzka zu suchen." Rudi Völler (Sportdirektor DFB): "Gegen eine gute Mannschaft wie Italien, muss man auch mal die wichtige Erfahrung machen, nach einem Rückstand zurückzukommen. Dass man an sich glaubt. Ich dachte eigentlich, dass die Italiener nach der Pause noch tiefer stehen. Ich möchte nicht der Mahner sein, aber wir sind noch nicht durch, die Italiener haben eine richtig gute Mannschaft. Es steht auch erst 2:1."

